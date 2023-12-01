На Харківщині сталася смертельна ДТП — загинула жінка
В Індустріальному районі Харкова сталася смертельна ДТП 30 листопада на проспекті Героїв Харкова. Як стало відомо, водій автомобіля Mercedes-Benz Vito наїхав на жінку-пішохода, внаслідок чого вона загинула.
Про це повідомляє пресслужба Поліції Харківської області.
Що відомо про смертельну аварію
Зазначається, що загибла переходила дорогу поза пішохідним переходом. Їй було приблизно 40-45 років.
"58-річний водій автомобіля "Mercedes-Benz Vito" скоїв наїзд на жінку-пішохода, яка перетинала проїзну частину поза пішохідним переходом. В результаті отриманих тілесних ушкоджень жінка загинула на місці аварії", — йдеться у повідомленні.
Розслідування аварії
Нині поліція встановлює всі обставини події та з'ясовує особу жінки.
"За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 27 листопада близько 16:00 на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинув 21-річний чоловік.
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