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На Харківщині сталася смертельна ДТП — загинула жінка

1 грудня 2023 13:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Харківщині сталася смертельна ДТП — загинула жінка
Місце смертельної ДТП на Харківщині. Фото: Національна поліція
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Індустріальному районі Харкова сталася смертельна ДТП 30 листопада на проспекті Героїв Харкова. Як стало відомо, водій автомобіля Mercedes-Benz Vito наїхав на жінку-пішохода, внаслідок чого вона загинула.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Харківської області.

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Зазначається, що загибла переходила дорогу поза пішохідним переходом. Їй було приблизно 40-45 років. 

збив на дорозі жінку-пішохода
Місце ДТП на Харківщині. Фото: Національна поліція

"58-річний водій автомобіля "Mercedes-Benz Vito" скоїв наїзд на жінку-пішохода, яка перетинала проїзну частину поза пішохідним переходом. В результаті отриманих тілесних ушкоджень жінка загинула на місці аварії", — йдеться у повідомленні.

Розслідування аварії

Нині поліція встановлює всі обставини події та з'ясовує особу жінки.

"За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 листопада близько 16:00 на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинув 21-річний чоловік.

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