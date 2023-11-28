У Харківській області сталась смертельна ДТП через ожеледицю

ДТП у Харківській області. Фото: hk.npu.gov.ua

Вчора, 27 листопада, близько 16:00 на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинув 21-річний чоловік.

Про це повідомляє ГУ НП у Харківській області.

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"41-річний водій автомобіля Renault Master, попередньо на ділянці дороги з ожеледицею, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. У цей час назустріч їхав 21–річний водій Renault Scenic, відбулось зіткнення", — йдеться у повідомленні.

ДТП у Харківській області. Фото: hk.npu.gov.ua

Внаслідок ДТП водій Renault Scenic від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події. Наразі його 23-річний пасажир перебуває в реанімаційному відділенні.

Водій авто Renault Master та його 21-річний пасажир отримали численні тілесні ушкодження. Їх доставили до реанімаційного відділення.

ДТП у Харківській області. Фото: hk.npu.gov.ua

Слідчий відкрив кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ч. 2 ст. 286 КК України).

ДТП у Харківській області. Фото: hk.npu.gov.ua

У поліції закликали водіїв враховувати ситуацію на дорогах, бути максимально уважними та обережними за кермом.

"Нагадуємо пішоходам, що під час ожеледиці гальмівний шлях автомобілів збільшується в декілька разів. Під час переходу проїжджої частини зважайте на складні погодні умови. Одягайте одяг та взуття зі світловідбиваючими елементами", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині водій скоїв наїзд на двох військовослужбовців. Тепер поліція може йому інкримінувати одразу два злочини.

Також ми писали, що у Львові, на вулиці Княгині Ольги сталася ДТП. Водій легковика, аби не наїхати на двох скутеристів, які стояли посеред дороги, став екстрено гальмувати, але не впорався з керуванням і в'їхав у бордюр, пошкодивши колесо.