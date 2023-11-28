В Харьковской области произошло смертельное ДТП из-за гололеда

ДТП в Харьковской области. Фото: hk.npu.gov.ua

Вчера, 27 ноября, около 16:00 на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб 21-летний мужчина.

Об этом сообщает ГУ НП в Харьковской области.

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"41-летний водитель автомобиля Renault Master, предварительно на участке дороги с гололедицей, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В это время навстречу ехал 21-летний водитель Renault Scenic, произошло столкновение", — говорится в сообщении.

ДТП в Харьковской области. Фото: hk.npu.gov.ua

В результате ДТП водитель Renault Scenic от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Сейчас его 23-летний пассажир находится в реанимационном отделении.

Водитель авто Renault Master и его 21-летний пассажир получили многочисленные телесные повреждения. Их доставили в реанимационное отделение.

ДТП в Харьковской области. Фото: hk.npu.gov.ua

Следователь открыл уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

ДТП в Харьковской области. Фото: hk.npu.gov.ua

В полиции призвали водителей учитывать ситуацию на дорогах, быть максимально внимательными и осторожными за рулем.

"Напоминаем пешеходам, что во время гололеда тормозной путь автомобилей увеличивается в несколько раз. При переходе проезжей части учитывайте сложные погодные условия. Надевайте одежду и обувь со светоотражающими элементами", — говорится в сообщении.

Напомним, в Харьковской области водитель совершил наезд на двух военнослужащих. Теперь полиция может ему инкриминировать сразу два преступления.

Также мы писали, что во Львове, на улице Княгини Ольги произошло ДТП. Водитель легковушки, чтобы не наехать на двух стоявших посреди дороги скутеристов, стал экстренно тормозить, но не справился с управлением и въехал в бордюр, повредив колесо.