В Харьковской области произошло смертельное ДТП — погибла женщина
В Индустриальном районе Харькова произошло смертельное ДТП 30 ноября на проспекте Героев Харькова. Как стало известно, водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito наехал на женщину-пешехода, в результате чего она погибла.
Об этом сообщает пресс-служба Полиции Харьковской области.
Что известно о смертельной аварии
Отмечается, что погибшая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Ей было примерно 40-45 лет.
"58-летний водитель автомобиля "Mercedes-Benz Vito" совершил наезд на женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате полученных телесных повреждений женщина погибла на месте аварии", — говорится в сообщении.
Расследование аварии
В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и выясняет личность женщины.
"По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, 27 ноября около 16:00 на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб 21-летний мужчина.
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