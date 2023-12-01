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В Харьковской области произошло смертельное ДТП — погибла женщина

1 декабря 2023 13:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Харьковской области произошло смертельное ДТП — погибла женщина
Место смертельного ДТП в Харьковской области. Фото: Национальная полиция
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Индустриальном районе Харькова произошло смертельное ДТП 30 ноября на проспекте Героев Харькова. Как стало известно, водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito наехал на женщину-пешехода, в результате чего она погибла.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Харьковской области.

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Что известно о смертельной аварии

Отмечается, что погибшая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Ей было примерно 40-45 лет.

сбил на дороге женщину-пешехода
Место ДТП в Харьковской области. Фото: Национальная полиция

"58-летний водитель автомобиля "Mercedes-Benz Vito" совершил наезд на женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате полученных телесных повреждений женщина погибла на месте аварии", — говорится в сообщении.

Расследование аварии

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и выясняет личность женщины.

"По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, 27 ноября около 16:00 на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб 21-летний мужчина.

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