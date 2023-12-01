В Тернопольской области автобус столкнулся со "скорой", пострадала фельдшер

ДТП в Тернопольской области. Фото: ГСЧС Украины

В селе Подзамочек Бучацкой территориальной громады Чортковского района произошло ДТП сегодня вечером, 1 декабря. На автодороге столкнулся рейсовый автобус Isuzu и автомобиль экстренной медицинской помощи Citroen.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Известно, что рейсовый автобус двигался по маршруту "Ивано-Франковск — Подволочиск". На момент дорожно-транспортного происшествия в нем находились 14 пассажиров.

Рейсовый автобус, попавший в ДТП в Тернопольской области. Фото: ГСЧС

Отмечается, что ни один из них не пострадал, однако травмы получила фельдшер экстренной медицинской помощи — она оказалась заблокированной в изуродованном авто.

Спасатели освободили пострадавшую и передали медикам для госпитализации.

ДТП в Тернопольской области. Фото: ГСЧС

Напомним, что в центре Львова вблизи костела произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Там было затруднено движение общественного транспорта.

Также мы писали, что в Индустриальном районе Харькова произошло смертельное ДТП 30 ноября на проспекте Героев Харькова. Как стало известно, водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito наехал на женщину-пешехода, в результате чего она погибла.