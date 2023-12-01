В Тернопольской области автобус столкнулся со "скорой", пострадала фельдшер
В селе Подзамочек Бучацкой территориальной громады Чортковского района произошло ДТП сегодня вечером, 1 декабря. На автодороге столкнулся рейсовый автобус Isuzu и автомобиль экстренной медицинской помощи Citroen.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
ДТП в Тернопольской области при участии скорой 1 декабря
Известно, что рейсовый автобус двигался по маршруту "Ивано-Франковск — Подволочиск". На момент дорожно-транспортного происшествия в нем находились 14 пассажиров.
Отмечается, что ни один из них не пострадал, однако травмы получила фельдшер экстренной медицинской помощи — она оказалась заблокированной в изуродованном авто.
Спасатели освободили пострадавшую и передали медикам для госпитализации.
Напомним, что в центре Львова вблизи костела произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Там было затруднено движение общественного транспорта.
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