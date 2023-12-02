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На Львівщині сталася ДТП за участі двох вантажівок — є постраждалі

2 грудня 2023 14:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Львівщині сталася ДТП за участі двох вантажівок — є постраждалі
ДТП на Львівщині. Фото: Поліція Львівської області
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Львівській області сталася ДТП за участі двох вантажівок та одного легкового автомобіля. Потрійне автозіткнення відбулося вчора, 1 грудня, у Стрийському районі на автодорозі "Київ-Чоп" близько 23:00.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Львівської області.

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Як сталася аварія

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажівки ДАФ, 40-річний мешканець одного з сіл Львівського району, не впорався з керуванням — транспортний засіб виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з іншою вантажівкою, також марки ДАФ, якою керував 22-річний мешканець Рівненщини", — йдеться у повідомленні.

дтп з трьома автомобілями
ДТП на Львівщині. Фото: Поліція Львівської області

Після цього з однією з цих вантажівок зіткнувся автомобіль марки Peugeot, за його кермом перебувала 30-річна жителька Стрийського району.

Хто постраждав внаслідок ДТП

Через аварію водії вантажівок та 35-річна пасажирка Peugeot отримали тілесні ушкодження. Їх було шпиталізовано до лікарні. 

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення ПДР. 

аварія з трьома автомобілями
ДТП на Львівщині. Фото: Поліція Львівської області

"Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події", — додали у повідомленні. 

Нагадаємо, в Індустріальному районі Харкова сталася смертельна ДТП 30 листопада на проспекті Героїв Харкова. Як стало відомо, водій автомобіля Mercedes-Benz Vito наїхав на жінку-пішохода, внаслідок чого вона загинула.

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