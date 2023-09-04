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В Киевской области водитель под хмельком превысил скорость в 15 раз и совершил ДТП

4 сентября 2023 10:28
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области водитель под хмельком превысил скорость в 15 раз и совершил ДТП
В Киевской области водитель под хмельком превысил скорость в 15 раз и совершил ДТП. Фото: патрульная полиция Киевской области
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

На трассе Киев-Чоп произошла авария из-за того, что водитель в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и превысил скорость. Правоохранители составили админпротоколы.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области .

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Подробности ДТП

На днях инспекторы получили сообщение на автодороге Киев – Чернигов. Прибыв на место происшествия, патрульные обнаружили авто Chery Beat, водитель которой совершил наезд на дерево.

Как сообщает следствие, 63-летний вождь не соблюдал безопасную скорость движения и не учел дорожную обстановку, из-за чего и совершил наезд на препятствие.

Во время общения с водителем патрульные выяснили, что водитель управлял под хмельком.

"Мужчина согласился пройти осмотр на состояние опьянения, результат которого составил 2.93 промилле алкоголя в крови. Этот показатель превышает максимально разрешенную дозу почти в 15 раз", — говорят полицейские.

 

В Киевской области водитель под хмельком превысил скорость в 15 раз и совершил ДТП. Фото: патрульная полиция Киевской области

 

В Киевской области водитель под хмельком превысил скорость в 15 раз и совершил ДТП. Фото: патрульная полиция Киевской области

Напомним, ранее мы писали, что в столице нетрезвая водитель спровоцировала ДТП. Также девушка перевозила наркотические вещества в машине. Полицейские задержали фигурантку дела.

Добавим, в Голосеевском районе столицы произошла авария с участием военного. Человек в форме лежал прямо посреди дороги.

Добавим, блоггер Даша Квиткова в Киеве попала в ДТП. Столкнулись новый Lexus LX, за рулем которого находилась Квиткова, две Tesla и Ford Mustang.

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