В Киевской области водитель под хмельком превысил скорость в 15 раз и совершил ДТП. Фото: патрульная полиция Киевской области

На трассе Киев-Чоп произошла авария из-за того, что водитель в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и превысил скорость. Правоохранители составили админпротоколы.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области .

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Подробности ДТП

На днях инспекторы получили сообщение на автодороге Киев – Чернигов. Прибыв на место происшествия, патрульные обнаружили авто Chery Beat, водитель которой совершил наезд на дерево.

Как сообщает следствие, 63-летний вождь не соблюдал безопасную скорость движения и не учел дорожную обстановку, из-за чего и совершил наезд на препятствие.

Во время общения с водителем патрульные выяснили, что водитель управлял под хмельком.

"Мужчина согласился пройти осмотр на состояние опьянения, результат которого составил 2.93 промилле алкоголя в крови. Этот показатель превышает максимально разрешенную дозу почти в 15 раз", — говорят полицейские.

В Киевской области водитель под хмельком превысил скорость в 15 раз и совершил ДТП. Фото: патрульная полиция Киевской области

В Киевской области водитель под хмельком превысил скорость в 15 раз и совершил ДТП. Фото: патрульная полиция Киевской области

Напомним, ранее мы писали, что в столице нетрезвая водитель спровоцировала ДТП. Также девушка перевозила наркотические вещества в машине. Полицейские задержали фигурантку дела.

Добавим, в Голосеевском районе столицы произошла авария с участием военного. Человек в форме лежал прямо посреди дороги.

Добавим, блоггер Даша Квиткова в Киеве попала в ДТП. Столкнулись новый Lexus LX, за рулем которого находилась Квиткова, две Tesla и Ford Mustang.