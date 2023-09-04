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На Київщині водій напідпитку перевищив швидкість у 15 разів і скоїв ДТП

4 вересня 2023 10:28
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині водій напідпитку перевищив швидкість у 15 разів і скоїв ДТП
На Київщині водій напідпитку перевищив швидкість у 15 разів і скоїв ДТП. Фото: патрульна поліція Київської області
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

На трасі Київ-Чоп сталася аварія через те, що водій у стані алкогольного спʼяніння сів за кермо та перевищив швидкість. Правоохоронці склали адмінпротоколи.

Про це повідомляє патрульна поліція Київської області.

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Деталі ДТП

Днями інспектори отримали повідомлення на автодорозі Київ — Чернігів. Прибувши на місце події, патрульні виявили авто Chery Beat, водій якої здійснив наїзд на дерево.

Як повідомляє слідство, 63-річний керманич не дотримався безпечної швидкості руху та не врахував дорожньої обстановки, через що й здійснив наїзд на перешкоду.

Під час спілкування з водієм патрульні зʼясували, що водій керував авто напідпитку.

"Чоловік погодився пройти огляд на стан сп‘яніння, результат якого склав 2.93 проміле алкоголю в крові. Цей показник перевищує максимально дозволену дозу майже у 15 разів", — кажуть поліціянти.

 

На Київщині водій напідпитку перевищив швидкість у 15 разів і скоїв ДТП. Фото: патрульна поліція Київської області

 

На Київщині водій напідпитку перевищив швидкість у 15 разів і скоїв ДТП. Фото: патрульна поліція Київської області

Нагадаємо, раніше ми писали, що У столиці нетвереза водійка спричинила ДТП. Також дівчина перевозила наркотичні речовини в автівці. Поліціянти затримали фігурантку справи.

Додамо, у Голосіївському районі столиці сталась аварія за участі військового. Чоловік у формі лежав просто посеред дороги.

Додамо, блогерка Даша Квіткова у Києві потрапила у ДТП. Зіткнулися новий Lexus LX, за кермом якого перебувала Квіткова, дві Tesla і Ford Mustang.

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