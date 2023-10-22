В Киевской области велосипедист попал под колеса грузовика

Место ДТП в Белой Церкви Фото: Полиция Киевщины\Telegram

В пятницу, 20 октября, в Белой Церкви Киевской области под колеса грузовика попал велосипедист. В результате ДТП водителя двухколесного госпитализировали с травмой головы в медицинское учреждение.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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ДТП в Белой Церкви

Сообщается, что грузовик "Mersedes" и велосипед двигались попутно по улице Сквирское шоссе.

Внезапно пожилой мужчина, находившийся за рулем двухколесного, начал сворачивать налево. В этот момент водитель грузовика совершил на него наезд.

В результате ДТП пенсионера госпитализировали в больницу с травмой головы. Предварительно известно, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Правоохранители Киевщины призывают граждан быть сознательными и ответственными. Не рулите в состоянии опьянения!", — призывают в полиции.

Место ДТП в Белой Церкви Фото: Полиция Киевщины\Telegram

Последствия ДТП в Белой Церкви Фото: Полиция Киевщины\Telegram

Напомним, 20 октября в городе Каменское, что на Днепропетровщине, произошло смертельное ДТП. На встречной полосе фура въехала в мотоциклиста из-за внезапно выбежавшей на дорогу кошки.

Добавим, что ранее возле Львова в грузовик врезался микроавтобус, в результате чего ранены пять человек.