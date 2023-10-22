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В Киевской области велосипедист попал под колеса грузовика

22 октября 2023 12:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киевской области велосипедист попал под колеса грузовика
Место ДТП в Белой Церкви Фото: Полиция Киевщины\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В пятницу, 20 октября, в Белой Церкви Киевской области под колеса грузовика попал велосипедист. В результате ДТП водителя двухколесного госпитализировали с травмой головы в медицинское учреждение.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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ДТП в Белой Церкви

Сообщается, что грузовик "Mersedes" и велосипед двигались попутно по улице Сквирское шоссе.

Внезапно пожилой мужчина, находившийся за рулем двухколесного, начал сворачивать налево. В этот момент водитель грузовика совершил на него наезд.

В результате ДТП пенсионера госпитализировали в больницу с травмой головы. Предварительно известно, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Правоохранители Киевщины призывают граждан быть сознательными и ответственными. Не рулите в состоянии опьянения!", — призывают в полиции.

ДТП в Киевской области
Место ДТП в Белой Церкви Фото: Полиция Киевщины\Telegram
ДТП в Киевской области
Последствия ДТП в Белой Церкви Фото: Полиция Киевщины\Telegram

Напомним, 20 октября в городе Каменское, что на Днепропетровщине, произошло смертельное ДТП. На встречной полосе фура въехала в мотоциклиста из-за внезапно выбежавшей на дорогу кошки.

Добавим, что ранее возле Львова в грузовик врезался микроавтобус, в результате чего ранены пять человек.

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