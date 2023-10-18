На Тернопільщині внаслідок ДТП загинули три людини, — ДСНС
Ввечері 17 жовтня поблизу с. Озерна Тернопільського району сталося зіткнення вантажного та легкового автомобілів. На місці події загинули водій та пасажир легкового авто.
Про це повідомляє ДСНС.
ДТП поблизу Тернополя
"Вчора ввечері на автодорозі поблизу с. Озерна Тернопільського району відбулось зіткнення вантажного та легкового автомобілів. Водій та пасажир, які перебували в легковому авто загинули на місці події", — йдеться у повідомленні.
За даними ДСНС, також загинув пасажир вантажного автомобіля, а водія даного транспортного засобу госпіталізовано до лікарні.
Рятувальники деблокували загиблих за допомогою спеціального обладнання та вжили заходів щодо недопущення виникнення пожежі на місці ДТП.
Нагадаємо, що 15 жовтня, близько 17:10, на автодорозі Львів — Івано-Франківськ — Мукачево сталася ДТП, неподалік села Ходорківці Львівського району. Внаслідок аварії водійка та троє її пасажирів отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.
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