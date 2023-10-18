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На Тернопільщині внаслідок ДТП загинули три людини, — ДСНС

18 жовтня 2023 13:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Тернопільщині внаслідок ДТП загинули три людини, — ДСНС
ДТП на Тернопільщині. Фото: ДСНС/Telegram
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Ввечері 17 жовтня поблизу с. Озерна Тернопільського району сталося зіткнення вантажного та легкового автомобілів. На місці події загинули водій та пасажир легкового авто. 

Про це повідомляє ДСНС.

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"Вчора ввечері на автодорозі поблизу с. Озерна Тернопільського району відбулось зіткнення вантажного та легкового автомобілів. Водій та пасажир, які перебували в легковому авто загинули на місці події", — йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, також загинув пасажир вантажного автомобіля, а водія даного транспортного засобу госпіталізовано до лікарні.

Рятувальники деблокували загиблих за допомогою спеціального обладнання та вжили заходів щодо недопущення виникнення пожежі на місці ДТП.

дтп на Тернопільщині
ДТП у Тернопільському районі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що 15 жовтня, близько 17:10, на автодорозі Львів — Івано-Франківськ — Мукачево сталася ДТП, неподалік села Ходорківці Львівського району. Внаслідок аварії  водійка та троє її пасажирів отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.

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