На Тернопільщині внаслідок ДТП загинули три людини, — ДСНС

ДТП на Тернопільщині. Фото: ДСНС/Telegram

Ввечері 17 жовтня поблизу с. Озерна Тернопільського району сталося зіткнення вантажного та легкового автомобілів. На місці події загинули водій та пасажир легкового авто.

Про це повідомляє ДСНС.

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"Вчора ввечері на автодорозі поблизу с. Озерна Тернопільського району відбулось зіткнення вантажного та легкового автомобілів. Водій та пасажир, які перебували в легковому авто загинули на місці події", — йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, також загинув пасажир вантажного автомобіля, а водія даного транспортного засобу госпіталізовано до лікарні.

Рятувальники деблокували загиблих за допомогою спеціального обладнання та вжили заходів щодо недопущення виникнення пожежі на місці ДТП.

ДТП у Тернопільському районі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що 15 жовтня, близько 17:10, на автодорозі Львів — Івано-Франківськ — Мукачево сталася ДТП, неподалік села Ходорківці Львівського району. Внаслідок аварії водійка та троє її пасажирів отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.