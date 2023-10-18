В Тернопольской области в результате ДТП погибли три человека, — ГСЧС

ДТП в Тернопольской области. Фото: ГСЧС/Telegram

Вечером 17 октября вблизи с. Озерна Тернопольского района произошло столкновение грузовых и легковых автомобилей. На месте происшествия погиб водитель и пассажир легкового автомобиля.

Об этом сообщает ГСЧС.

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"Вчера вечером на автодороге вблизи с. Озерна Тернопольского района произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. Водитель и пассажир, находившиеся в легковом авто, погибли на месте происшествия", — говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, также погиб пассажир грузового автомобиля, а водитель данного транспортного средства госпитализирован в больницу.

Спасатели деблокировали погибших с помощью специального оборудования и приняли меры по недопущению возникновения пожара на месте ДТП.

ДТП в Тернопольском районе. Фото: ГСЧС

Напомним, что 15 октября, около 17:10, на автодороге Львов — Ивано-Франковск — Мукачево произошло ДТП, недалеко от села Ходорковцы Львовского района. В результате аварии водитель и трое ее пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения.