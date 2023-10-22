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На Київщині велосипедист потрапив під колеса вантажівки

22 жовтня 2023 12:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Київщині велосипедист потрапив під колеса вантажівки
Місце ДТП у Білій Церкві. Фото: Поліція Київщини\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У п'ятницю, 20 жовтня, у Білій Церкві Київської області під колеса вантажівки потрапив велосипедист. Внаслідок ДТП керманича двоколісного госпіталізували з травмою голови до медичного закладу. 

Про це повідомляє поліція Київщини. 

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ДТП у Білій Церкві

Повідомляється, що вантажівка "Mersedes" та велосипед рухались попутно по вулиці Сквирське шосе. 

Раптово літній чоловік, який був за кермом двоколісного, почав звертати ліворуч. У цей момент водій вантажівки скоїв на нього наїзд.

Внаслідок ДТП пенсіонера госпіталізували до лікарні з травмою голови. Попередньо відомо, що він був у стані алкогольного сп'яніння.

"Правоохоронці Київщини закликають громадян бути свідомими та відповідальними. Не кермуйте у стані сп'яніння!", — закликають у поліції. 

ДТП на Київщині
Місце ДТП у Білій Церкві. Фото: Поліція Київщини\Telegram
ДТП на Київщині
Наслідки ДТП у Білій Церкві. Фото: Поліція Київщини\Telegram

Нагадаємо, 20 жовтня у місті Кам'янське, що на Дніпропетровщині, сталася смертельна ДТП. На зустрічній смузі фура в'їхала у мотоцикліста через кішку, яка раптово вибігла на дорогу. 

Додамо, що раніше біля Львова у вантажівку врізався мікроавтобус, внаслідок чого поранено п'ятеро людей. 

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