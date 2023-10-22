На Київщині велосипедист потрапив під колеса вантажівки
У п'ятницю, 20 жовтня, у Білій Церкві Київської області під колеса вантажівки потрапив велосипедист. Внаслідок ДТП керманича двоколісного госпіталізували з травмою голови до медичного закладу.
Про це повідомляє поліція Київщини.
ДТП у Білій Церкві
Повідомляється, що вантажівка "Mersedes" та велосипед рухались попутно по вулиці Сквирське шосе.
Раптово літній чоловік, який був за кермом двоколісного, почав звертати ліворуч. У цей момент водій вантажівки скоїв на нього наїзд.
Внаслідок ДТП пенсіонера госпіталізували до лікарні з травмою голови. Попередньо відомо, що він був у стані алкогольного сп'яніння.
"Правоохоронці Київщини закликають громадян бути свідомими та відповідальними. Не кермуйте у стані сп'яніння!", — закликають у поліції.
Нагадаємо, 20 жовтня у місті Кам'янське, що на Дніпропетровщині, сталася смертельна ДТП. На зустрічній смузі фура в'їхала у мотоцикліста через кішку, яка раптово вибігла на дорогу.
Додамо, що раніше біля Львова у вантажівку врізався мікроавтобус, внаслідок чого поранено п'ятеро людей.
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