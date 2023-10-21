На Дніпропетровщині через кішку сталася смертельна ДТП — відео

Місце ДТП у Кам'янському. Фото: sobitie.com

У п'ятницю, 20 жовтня, у місті Кам'янське, що на Дніпропетровщині, сталася смертельна ДТП. На зустрічній смузі фура в'їхала у мотоцикліста через кішку, яка раптово вибігла на дорогу.

Про це повідомляє місцеве видання Дніпро Оперативний.

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Відомо, що аварія сталася 20 жовтня близько 14:30 на в’їзді в місто Кам'янське, поруч із заправкою.

Водій фури DAF, намагаючись об’їхати кішку, яка раптово вибігла на дорогу, виїхав на зустрічну смугу. У цей час у лобове скло автоцистерни влетів мотоцикліст. Водій останнього, чоловік 1984 року народження, від отриманих травм загинув на місці.

Місце ДТП у Кам'янському. Фото: sobitie.com

Місце ДТП у Кам'янському. Фото: sobitie.com

Нагадаємо, що раніше біля Львова у вантажівку врізався мікроавтобус, внаслідок чого поранено п'ятеро людей.

Додамо, 17 жовтня поблизу с. Озерна Тернопільського району сталося зіткнення вантажного та легкового автомобілів. На місці події загинули водій та пасажир легкового авто.