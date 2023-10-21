На Днепропетровщине из-за кошки произошло смертельное ДТП — видео

Место ДТП в Каменском. Фото: sobitie.com

В пятницу, 20 октября, в городе Каменское, что на Днепропетровщине произошло смертельное ДТП. На встречной полосе фура въехала в мотоциклиста из-за внезапно выбежавшей на дорогу кошки.

Об этом сообщает местное издание Днепр Оперативный.

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Известно, что авария произошла 20 октября около 14:30 на въезде в Каменское, рядом с заправкой.

Водитель фуры DAF, пытаясь объехать внезапно выбежавшую на дорогу кошку, выехал на встречную полосу. В это время в лобовое стекло автоцистерны влетел мотоциклист. Водитель последнего, мужчина 1984 года рождения, от полученных травм погиб на месте.

Место ДТП в Каменском. Фото: sobitie.com

Место ДТП в Каменском. Фото: sobitie.com

Напомним, что ранее возле Львова в грузовик врезался микроавтобус, в результате чего ранены пять человек.

Добавим, 17 октября вблизи с. Озерная Тернопольского района произошло столкновение грузовых и легковых автомобилей. На месте происшествия погиб водитель и пассажир легкового автомобиля.