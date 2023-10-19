На трасі Київ-Чоп сталася ДТП з потерпілими
19 жовтня 2023 21:12
Місце аварії. Фото: поліція Львівської області
На трасі Київ-Чоп, у селі Любинці Львівської області, сталася ДТП. Повідомляється про потерпілих.
Про це повідомляє Патрульна поліція.
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Поліцейські попереджають про пильність
За наявною інформацією, рух обмежений в обидва напрямки. Транспортні засоби можуть проїжджати у реверсному режимі.
На місці події працюють усі необхідні служби. Поліцейські регулюють рух.
Патрульні простять громадян бути обережними на дорозі та зважати на погодні умови.
Нагадаємо, що раніше біля Львова у вантажівку врізався мікроавтобус, внаслідок чого поранено п'ятеро людей. Також у Львові таксист на смерть збив пішохода, але загинув і сам.
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