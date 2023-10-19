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На трасі Київ-Чоп сталася ДТП з потерпілими

19 жовтня 2023 21:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На трасі Київ-Чоп сталася ДТП з потерпілими
Місце аварії. Фото: поліція Львівської області
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На трасі Київ-Чоп, у селі Любинці Львівської області, сталася ДТП. Повідомляється про потерпілих.

Про це повідомляє Патрульна поліція.

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Поліцейські попереджають про пильність

За наявною інформацією, рух обмежений в обидва напрямки. Транспортні засоби можуть проїжджати у реверсному режимі.

На місці події працюють усі необхідні служби. Поліцейські регулюють рух.

Пошкоджене внаслідок аварії авто. Джерело: Патрульна поліція України

Патрульні простять громадян бути обережними на дорозі та зважати на погодні умови.

Нагадаємо, що раніше біля Львова у вантажівку врізався мікроавтобус, внаслідок чого поранено п'ятеро людей. Також у Львові таксист на смерть збив пішохода, але загинув і сам. 

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