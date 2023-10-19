На трассе Киев-Чоп произошло ДТП с пострадавшими
19 октября 2023 21:12
Место аварии. Фото: полиция Львовской области
На трассе Киев-Чоп, в селе Любинцы Львовской области, произошло ДТП. Сообщается о пострадавших.
Об этом сообщает Патрульная полиция.
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По имеющейся информации, движение ограничено в оба направления. Транспортные средства могут проезжать в режиме реверса.
На месте происшествия работают все необходимые службы. Полицейские регулируют движение.
Патрульные простят граждан быть осторожными на дороге и учитывать погодные условия.
Напомним, что ранее возле Львова в грузовик врезался микроавтобус, в результате чего ранены пять человек. Также во Львове таксист насмерть сбил пешехода, но погиб и сам.
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