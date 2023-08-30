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ДТП с участием "Слуги народа": что говорит нардеп. Эксклюзив

30 августа 2023 12:53
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
ДТП с участием нардепа: в каком состоянии Копыленко
Нардеп от партии "Слуга народа" Александр Копыленко. Фото: Facebook
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Копыленко попал в серьезную аварию 22 августа. Его доставили в больницу и стало известно, что он получил тяжелые травмы. Мужчину уже перевели из реанимации.

Новини.LIVE получило эксклюзивный комментарий от нардепа по поводу ДТП и его состояния.

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"Только из реанимации перевели в палату (29-го августа. — Ред.). Я был пассажиром. Слава Богу, что все живы!" — сообщил нам нардеп.

Подробности ДТП

ДТП произошло на автодороге Киев — Чоп днем 22 августа. Как предварительно установили правоохранители, около 15:30 во вторник столкнулись три автомобиля: "Тойота Кэмри" под управлением 36-летнего жителя Ужгорода, "Киа Спортейдж", которой управляла жительница Волынской области в возрасте 23 года, и "Тойота РАВ 4", за рулем которого находился 42-летний житель Червоноградского района.

ДТП
ДТП на автодороге Киев — Чоп. Фото: Нацполиция

Добавим, что в результате столкновения телесные повреждения получили 62-летний пассажир "Тойоты Кэмри" и двое малолетних детей: 10-летний мальчик и девочка в возрасте 12 лет — пассажиры "Киа Спортейдж". Они доставлены в больницу, диагнозы уточняют врачи.

Напомним, в Голосеевском районе столицы произошла авария с участием военного. Человек в форме лежал прямо посреди дороги.

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