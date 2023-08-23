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Нардеп від "Слуги народа" отримав тяжкі травми внаслідок попадання у ДТП

23 серпня 2023 11:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Нардеп від "Слуги народа" отримав тяжкі травми внаслідок попадання у ДТП
Нардеп від "Слуги народа" Олександр Копиленко. Фото: ua-rating
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Копиленко потрапив в серйозну аварію за участю трьох автівок. Після цієї події його доставили в лікарню. Також постраждало двоє дітей з іншої машини, яких також госпіталізували.

Про це повідомили в поліції Львівської області, а також представники руху "Чесно".

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ДТП за участі нардепа

ДТП сталося на автодорозі Київ — Чоп вдень 22 серпня.

Рух "Чесно" з посиланням на колег Копиленка повідомив, що нардеп потрапив у ДТП і ушпиталений. Фракція обіцяє надати деталі події згодом.

Як попередньо встановили правоохоронці, близько 15:30 у вівторок зіштовхнулися три автомобілі: "Тойота Кемрі", яким керував 36-річний житель Ужгорода, "Кіа Спортейдж", якою керувала мешканка Волинської області віком 23 роки, та "Тойота РАВ 4", за кермом якого перебував 42-річний мешканець Червоноградського району.

ДТП на автодорозі Київ-Чоп. Фото: Нацполіція

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали 62-річний пасажир "Тойоти Кемрі" та двоє малолітніх дітей: 10-річний хлопчик та дівчинка віком 12 років — пасажири "Кіа Спортейдж". Вони доставлені у лікарню, діагнози уточнюють медики.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації події.

Раніше ми повідомляли, 21 серпня, близько 18:30 на вулиці Кульпарківській сталася ДТП. Внаслідок аварії до лікарні потрапила 59-річна жінка.

Нагадуємо, у Білій Церкві сталась аварія за участі неповнолітнього. Юнака доставили в лікарню.

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