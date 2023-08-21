На Київщині сталась серйозна ДТП за участі неповнолітнього: що відомо

Знак "аварійки". Фото: Pixabay

У Білій Церкві сталась аварія за участі неповнолітнього. Юнака доставили в лікарню.

Про це пише поліція Київщини.

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Деталі ДТП

За даними очевидців, 57-річний водій автомобіля Subaru рухався проїжджою частиною і здійснив наїзд на велосипедиста, який переїжджав дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок ДТП 13-річного велосипедиста доставили до лікарні із забоями правого коліна та правого ліктя.

У поліції закликали всіх учасників дорожнього руху бути уважними на дорозі та не допускати порушень ПДР.

На Київщині сталась серйозна ДТП за участі неповнолітнього. Фото: поліція Київщини

На Київщині сталась серйозна ДТП за участі неповнолітнього. Фото: поліція Київщини

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві гуморист та ведучий весіль Антон Молодецький разом із дружиною танцівницею та астрологинею Іриною Валінкевич потрапили в жахливу ДТП. Легкове авто на швидкості 230 км/год врізалося в таксі, де перебували чоловік з жінкою.

Додамо, що в селі Малнів Яворівського району, водій мікроавтобуса "Рено Трафік" наїхав на електричний інвалідний візок, в якому їхала місцева мешканка — школярка. Від отриманих травм дівчинка померла на місці події.