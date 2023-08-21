В Киевской области произошло серьезное ДТП с участием несовершеннолетнего: что известно

Знак "аварийки". Фото: Pixabay

В Белой Церкви произошла авария с участием несовершеннолетнего. Молодого человека доставили в больницу.

Об этом пишет полиция Киевщины.

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Подробности ДТП

По данным очевидцев, 57-летний водитель автомобиля Subaru двигался по проезжей части и совершил наезд на велосипедиста, переезжавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 13-летнего велосипедиста доставили в больницу с ушибами правого колена и правого локтя.

В полиции призвали всех участников дорожного движения быть внимательными на дороге и не допускать нарушений ПДД.

На Киевщине произошло серьезное ДТП с участием несовершеннолетнего. Фото: полиция Киевщины

На Киевщине произошло серьезное ДТП с участием несовершеннолетнего. Фото: полиция Киевщины

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве юморист и ведущая свадьба Антон Молодецкий вместе с женой танцовщицей и астрологиней Ириной Валинкевич попали в ужасное ДТП . Легковой автомобиль на скорости 230 км/ч врезался в такси, где находились мужчина с женщиной.

Добавим, что в селе Малнов Яворивского района, водитель микроавтобуса "Рено Трафик" наехал на электрическую инвалидную коляску , в которой ехала местная жительница - школьница. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.