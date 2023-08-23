Нардеп от "Слуги народа" получил тяжелые травмы в результате попадания в ДТП

Нардеп от "Слуги народа" Александр Копыленко. Фото: ua-rating

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Копыленко попал в серьезную аварию с участием трех автомобилей. После этого события его доставили в больницу. Также пострадали двое детей из другой машины, которых также госпитализировали.

Об этом сообщили в полиции Львовской области, а также представители движения "Честно" .

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ДТП с участием нардепа

ДТП произошло на автодороге Киев — Чоп днем 22 августа.

Движение "Честно" со ссылкой на коллег Копыленко сообщило, что нардеп попал в ДТП и госпитализирован. Фракция обещает предоставить детали происшествия впоследствии.

Как предварительно установили правоохранители, около 15:30 во вторник столкнулись три автомобиля: "Тойота Кэмри" под управлением 36-летнего жителя Ужгорода, "Киа Спортейдж", которой управляла жительница Волынской области в возрасте 23 года, и "Тойота РАВ 4", за рулем которого находился 42-летний житель Червоноградского района.

ДТП на автодороге Киев — Чоп. Фото: Нацполиция

В результате столкновения телесные повреждения получили 62-летний пассажир "Тойоты Кэмри" и двое малолетних детей: 10-летний мальчик и девочка в возрасте 12 лет — пассажиры "Киа Спортейдж". Они доставлены в больницу, диагнозы уточняют врачи.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос правовой квалификации происшествия.

Ранее мы сообщали, 21 августа, около 18:30 на улице Кульпарковской произошло ДТП. В результате аварии в больницу попала 59-летняя женщина.

Напомним, в Белой Церкви произошла авария с участием несовершеннолетнего. Молодого человека доставили в больницу.