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ДТП за участю "Слуги народу": що каже нардеп. Ексклюзив

30 серпня 2023 12:53
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
ДТП за участю нардепа: в якому стані Копиленко
Нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Копиленко. Фото: Facebook
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Копиленко потрапив в серйозну аварію 22 серпня. Його доставили в лікарню і стало відомо, що він отримав тяжкі травми. Наразі чоловіка перевели з реанімації.  

Новини.LIVE отримало ексклюзивний коментар від нардепа щодо ДТП та його стану.  

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"Тільки-но з реанімації перевели до палати (29-го серпня. — Ред.). Я був пасажиром. Слава Богу, що всі живі!" — повідомив нам нардеп. 

Деталі ДТП

ДТП сталося на автодорозі Київ — Чоп вдень 22 серпня. Як попередньо встановили правоохоронці, близько 15:30 у вівторок зіштовхнулися три автомобілі: "Тойота Кемрі", яким керував 36-річний житель Ужгорода, "Кіа Спортейдж", якою керувала мешканка Волинської області віком 23 роки, та "Тойота РАВ 4", за кермом якого перебував 42-річний мешканець Червоноградського району.

ДТП
ДТП на автодорозі Київ-Чоп. Фото: Нацполіція

Додамо, що внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали 62-річний пасажир "Тойоти Кемрі" та двоє малолітніх дітей: 10-річний хлопчик та дівчинка віком 12 років — пасажири "Кіа Спортейдж". Вони доставлені у лікарню, діагнози уточнюють медики.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці сталась аварія за участі військового. Чоловік у формі лежав просто посеред дороги.

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