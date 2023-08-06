ДТП с пострадавшими в Киевской области: водитель BMW врезался в припаркованное авто
В селе Михайловка-Рубежовка в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель BMW въехал в припаркованное авто, а оно в свою очередь наехало на двух пешеходов.
Об этом сообщает полиция Киевщины.
Подробности ДТП
Как рассказали в полиции, 33-летний водитель BMW во время обгона столкнулся с припаркованной легковушкой Fiat, возле которой в это время стояли два человека — 33-летний мужчина и 70-летняя женщина.
"В результате столкновения машин припаркованная совершила наезд на пешеходов. Обоих срочно госпитализировали с травмами в больницу", — говорится в сообщении.
Как свидетельствуют обнародованные полицией фото, BMW после столкновения с припаркованным автомобилем врезался в электроопору.
Напомним, ранее в Сквыре Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 15-летнего юноши и 7-летнего ребенка. Подросток на скутере наехал на мальчика, катавшегося на велосипеде. Обоих детей госпитализировали.
Также ранее в Киеве правоохранители поймали мотоциклиста, не раз проезжавшего перекресток на запретительный сигнал светофора. Патрульные показали видео погони за нарушителем.