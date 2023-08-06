ДТП с пострадавшими в Киевской области: водитель BMW врезался в припаркованное авто

ДТП в Киевской области 6 августа. Фото: t.me/policekyivregion

В селе Михайловка-Рубежовка в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель BMW въехал в припаркованное авто, а оно в свою очередь наехало на двух пешеходов.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

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Подробности ДТП

Как рассказали в полиции, 33-летний водитель BMW во время обгона столкнулся с припаркованной легковушкой Fiat, возле которой в это время стояли два человека — 33-летний мужчина и 70-летняя женщина.

ДТП в Киевской области 6 августа. Фото: t.me/policekyivregion

"В результате столкновения машин припаркованная совершила наезд на пешеходов. Обоих срочно госпитализировали с травмами в больницу", — говорится в сообщении.

Как свидетельствуют обнародованные полицией фото, BMW после столкновения с припаркованным автомобилем врезался в электроопору.

ДТП в Киевской области 6 августа. Фото: t.me/policekyivregion

Напомним, ранее в Сквыре Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 15-летнего юноши и 7-летнего ребенка. Подросток на скутере наехал на мальчика, катавшегося на велосипеде. Обоих детей госпитализировали.

Также ранее в Киеве правоохранители поймали мотоциклиста, не раз проезжавшего перекресток на запретительный сигнал светофора. Патрульные показали видео погони за нарушителем.