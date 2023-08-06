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ДТП з постраждалими на Київщині: водій BMW врізався у припарковане авто

6 серпня 2023 22:12
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
ДТП з постраждалими на Київщині: водій BMW врізався у припарковане авто
ДТП у Київській області 6 серпня. Фото: t.me/policekyivregion
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У селі Михайлівка-Рубежівка на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій BMW в'їхав у припарковане авто, а воно своєю чергою наїхало на двох пішоходів. 

Про це повідомляє поліція Київщини

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Подробиці ДТП

Як розповіли у поліції, 33-річний водій BMW під час обгону зіткнувся з припаркованим легковиком Fiat, біля якого у цей час стояли двоє людей — 33-річний чоловік та 70-річна жінка. 

ДТП у Київській області 6 серпня
ДТП у Київській області 6 серпня. Фото: t.me/policekyivregion

"Внаслідок зіткнення машин припаркована здійснила наїзд на пішоходів. Обох терміново госпіталізували з травмами до лікарні", — йдеться у повідомленні. 

Як свідчать оприлюднені поліцією фото, BMW після зіткнення з припаркованим авто врізався в електроопору. 

ДТП у Київській області 6 серпня. Фото: t.me/policekyivregion
ДТП у Київській області 6 серпня. Фото: t.me/policekyivregion

Нагадаємо, раніше у Сквирі Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 15-річного юнака та 7-річної дитини. Підліток на скутері наїхав на хлопчика, який катався на велосипеді. Обох дітей госпіталізували. 

Також раніше у Києві правоохоронці спіймали мотоцикліста, який не один раз проїжджав перехрестя на заборонений сигнал світлофора. Патрульні показали відео гонитви за порушником

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