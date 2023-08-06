ДТП з постраждалими на Київщині: водій BMW врізався у припарковане авто
У селі Михайлівка-Рубежівка на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій BMW в'їхав у припарковане авто, а воно своєю чергою наїхало на двох пішоходів.
Про це повідомляє поліція Київщини.
Подробиці ДТП
Як розповіли у поліції, 33-річний водій BMW під час обгону зіткнувся з припаркованим легковиком Fiat, біля якого у цей час стояли двоє людей — 33-річний чоловік та 70-річна жінка.
"Внаслідок зіткнення машин припаркована здійснила наїзд на пішоходів. Обох терміново госпіталізували з травмами до лікарні", — йдеться у повідомленні.
Як свідчать оприлюднені поліцією фото, BMW після зіткнення з припаркованим авто врізався в електроопору.
Нагадаємо, раніше у Сквирі Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 15-річного юнака та 7-річної дитини. Підліток на скутері наїхав на хлопчика, який катався на велосипеді. Обох дітей госпіталізували.
Також раніше у Києві правоохоронці спіймали мотоцикліста, який не один раз проїжджав перехрестя на заборонений сигнал світлофора. Патрульні показали відео гонитви за порушником.