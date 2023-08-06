ДТП з постраждалими на Київщині: водій BMW врізався у припарковане авто

ДТП у Київській області 6 серпня. Фото: t.me/policekyivregion

У селі Михайлівка-Рубежівка на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій BMW в'їхав у припарковане авто, а воно своєю чергою наїхало на двох пішоходів.

Про це повідомляє поліція Київщини.

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Подробиці ДТП

Як розповіли у поліції, 33-річний водій BMW під час обгону зіткнувся з припаркованим легковиком Fiat, біля якого у цей час стояли двоє людей — 33-річний чоловік та 70-річна жінка.

ДТП у Київській області 6 серпня. Фото: t.me/policekyivregion

"Внаслідок зіткнення машин припаркована здійснила наїзд на пішоходів. Обох терміново госпіталізували з травмами до лікарні", — йдеться у повідомленні.

Як свідчать оприлюднені поліцією фото, BMW після зіткнення з припаркованим авто врізався в електроопору.

ДТП у Київській області 6 серпня. Фото: t.me/policekyivregion

Нагадаємо, раніше у Сквирі Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 15-річного юнака та 7-річної дитини. Підліток на скутері наїхав на хлопчика, який катався на велосипеді. Обох дітей госпіталізували.

Також раніше у Києві правоохоронці спіймали мотоцикліста, який не один раз проїжджав перехрестя на заборонений сигнал світлофора. Патрульні показали відео гонитви за порушником.