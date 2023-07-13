Автомобиль влетел под поезд: на Черниговщине из-за ДТП погибла вся семья

Автомобиль влетел под поезд: в Черниговской области из-за ДТП погибла вся семья
В Черниговской области произошло ДТП, в результате которого погибла вся семья. Сначала выжил трехлетний ребенок, его госпитализировали в больницу, однако его не удалось спасти.
Об этом сообщили в Департаменте по гражданской защите и оборонной работе Черниговской ОВА.
Как это произошло
В полиции говорят, что у поселка Куликовка на железнодорожном переезде столкнулись электропоезд и легковой автомобиль. Водитель легковушки проигнорировал сигналы о том, что движение запрещено и уехал.
В результате столкновения погибли 32-летний водитель, его 29-летняя жена, восьмилетняя девочка погибла сразу. Трехлетний ребенок госпитализирован в областную детскую больницу, однако он умер от полученных травм.
Спасение девочки
"Второго ребенка, который получил травмы, сотрудники ГРПП поместили в служебный автомобиль и помчались навстречу "скорой" помощи, а затем сопровождали карету медиков в больницу. К сожалению, 3-летняя девочка скончалась в больнице", — говорится в сообщении.
Напомним, в Тернопольской области в Чертковском районе произошло ДТП, которое совершил пьяный водитель. В результате есть пострадавшие, среди них двое детей.