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Автомобиль влетел под поезд: в Черниговской области из-за ДТП погибла вся семья

13 июля 2023 16:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Автомобиль влетел под поезд: на Черниговщине из-за ДТП погибла вся семья
Место ДТП. Фото: Полиция Черниговской области
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Черниговской области произошло ДТП, в результате которого погибла вся семья. Сначала выжил трехлетний ребенок, его госпитализировали в больницу, однако его не удалось спасти.

Об этом сообщили в Департаменте по гражданской защите и оборонной работе Черниговской ОВА.

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Как это произошло

В полиции говорят, что у поселка Куликовка на железнодорожном переезде столкнулись электропоезд и легковой автомобиль. Водитель легковушки проигнорировал сигналы о том, что движение запрещено и уехал.

Возможно, это изображение 3 человека, дорога и текст
Место ДТП. Фото: Полиция Черниговской области

В результате столкновения погибли 32-летний водитель, его 29-летняя жена, восьмилетняя девочка погибла сразу. Трехлетний ребенок госпитализирован в областную детскую больницу, однако он умер от полученных травм.

Возможно, это изображение 1 человек, поезд, железная дорога и текст
Место ДТП. Фото: Полиция Черниговской области

Спасение девочки

"Второго ребенка, который получил травмы, сотрудники ГРПП поместили в служебный автомобиль и помчались навстречу "скорой" помощи, а затем сопровождали карету медиков в больницу. К сожалению, 3-летняя девочка скончалась в больнице", — говорится в сообщении.

Возможно, это изображение
Изуродованный автомобиль. Фото: Полиция Черниговской области

Напомним, в Тернопольской области в Чертковском районе произошло ДТП, которое совершил пьяный водитель. В результате есть пострадавшие, среди них двое детей.

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