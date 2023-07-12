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На Тернопільщині сталася ДТП: під загрозою життя 13-річного хлопчика

12 липня 2023 14:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Тернопільщині сталася ДТП: під загрозою життя 13-річного хлопчика
Дитина в лікарні. Ілюстративне фото: stock.adobe.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Тернопільщині у Чортківському районі сталася ДТП, яку скоїв п'яний водій. Внаслідок цього є постраждалі, серед них двоє дітей.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції у Тернопільській області.

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Як сталася аварія

У крові водія виявили перевищення вмісту алкоголю. Газоаналізатор показав 1,26 проміле спиртного.

Зазначається, що правопорушник виїхав на ліве узбіччя. Після цього автомобіль злетів в кювет та перекинувся.

У ДТП на Тернопільщині потрапили дві родини з дітьми
Місце ДТП. Фото: ГУ Нацполіції у Тернопільській області

Хто постраждав

"Пасажирам пощастило менше: 13-річного хлопчика без свідомості госпіталізували до реанімаційного відділення. До травматології потрапила дитина восьми років та двоє жінок 1990 та 2000 років народження", — додали у поліції.

Наразі водія затримали, триває слідство. 

Раніше Київська обласна прокуратура повідомила про підозру мешканцю Київщини за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, внаслідок чого загинула дворічна дитина. ДТП сталась в селі Ніжиловичі Бучанського району.

Нагадаємо, на Одещині 11 липня на автодорозі між селами Кубей та Городнє сталася трагічна аварія. За попередніми даними поліції, 22-річний молодий чоловік з Нових Троян, керуючи автомобілем BMW у стані алкогольного сп'яніння, перевищив швидкість та втратив контроль над авто. 

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