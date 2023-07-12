На Тернопільщині сталася ДТП: під загрозою життя 13-річного хлопчика
На Тернопільщині у Чортківському районі сталася ДТП, яку скоїв п'яний водій. Внаслідок цього є постраждалі, серед них двоє дітей.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції у Тернопільській області.
Як сталася аварія
У крові водія виявили перевищення вмісту алкоголю. Газоаналізатор показав 1,26 проміле спиртного.
Зазначається, що правопорушник виїхав на ліве узбіччя. Після цього автомобіль злетів в кювет та перекинувся.
Хто постраждав
"Пасажирам пощастило менше: 13-річного хлопчика без свідомості госпіталізували до реанімаційного відділення. До травматології потрапила дитина восьми років та двоє жінок 1990 та 2000 років народження", — додали у поліції.
Наразі водія затримали, триває слідство.
Раніше Київська обласна прокуратура повідомила про підозру мешканцю Київщини за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, внаслідок чого загинула дворічна дитина. ДТП сталась в селі Ніжиловичі Бучанського району.
Нагадаємо, на Одещині 11 липня на автодорозі між селами Кубей та Городнє сталася трагічна аварія. За попередніми даними поліції, 22-річний молодий чоловік з Нових Троян, керуючи автомобілем BMW у стані алкогольного сп'яніння, перевищив швидкість та втратив контроль над авто.