На Тернопільщині сталася ДТП: під загрозою життя 13-річного хлопчика

Дитина в лікарні. Ілюстративне фото: stock.adobe.com

На Тернопільщині у Чортківському районі сталася ДТП, яку скоїв п'яний водій. Внаслідок цього є постраждалі, серед них двоє дітей.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції у Тернопільській області.

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Як сталася аварія

У крові водія виявили перевищення вмісту алкоголю. Газоаналізатор показав 1,26 проміле спиртного.

Зазначається, що правопорушник виїхав на ліве узбіччя. Після цього автомобіль злетів в кювет та перекинувся.

Місце ДТП. Фото: ГУ Нацполіції у Тернопільській області

Хто постраждав

"Пасажирам пощастило менше: 13-річного хлопчика без свідомості госпіталізували до реанімаційного відділення. До травматології потрапила дитина восьми років та двоє жінок 1990 та 2000 років народження", — додали у поліції.

Наразі водія затримали, триває слідство.

Раніше Київська обласна прокуратура повідомила про підозру мешканцю Київщини за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, внаслідок чого загинула дворічна дитина. ДТП сталась в селі Ніжиловичі Бучанського району.

Нагадаємо, на Одещині 11 липня на автодорозі між селами Кубей та Городнє сталася трагічна аварія. За попередніми даними поліції, 22-річний молодий чоловік з Нових Троян, керуючи автомобілем BMW у стані алкогольного сп'яніння, перевищив швидкість та втратив контроль над авто.