В Тернопольской области произошло ДТП: под угрозой жизнь 13-летнего мальчика
На Тернопольщине в Чертковском районе произошло ДТП, которое совершил пьяный водитель. В результате есть пострадавшие, среди них двое детей.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Тернопольской области.
Как произошла авария
В крови водителя обнаружили превышение содержания алкоголя. Газоанализатор показал 1,26 промилле спиртного.
Отмечается, что правонарушитель выехал на левую обочину. После этого автомобиль взлетел в кювет и опрокинулся.
Кто пострадал
"Пассажирам повезло меньше: 13-летнего мальчика без сознания госпитализировали в реанимационное отделение. В травматологию попал ребенок восьми лет и две женщины 1990 и 2000 годов рождения", — добавили в полиции.
Пока водителя задержали, продолжается следствие.
Ранее Киевская областная прокуратура сообщила о подозрении жителю Киевской области по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, в результате чего погиб двухлетний ребенок. ДТП произошло в селе Нижиловичи Бучанского района.
Напомним, в Одесской области 11 июля на автодороге между селами Кубей и Городное произошла трагическая авария. По предварительным данным полиции, 22-летний молодой человек из Новых Троян, управляя автомобилем BMW в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и потерял контроль над автомобилем.