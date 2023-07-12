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В Тернопольской области произошло ДТП: под угрозой жизнь 13-летнего мальчика

12 июля 2023 14:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Тернопольской области произошло ДТП: под угрозой жизнь 13-летнего мальчика
Ребенок в больнице. Иллюстративное фото: stock.adobe.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На Тернопольщине в Чертковском районе произошло ДТП, которое совершил пьяный водитель. В результате есть пострадавшие, среди них двое детей.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Тернопольской области.

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Как произошла авария

В крови водителя обнаружили превышение содержания алкоголя. Газоанализатор показал 1,26 промилле спиртного.

Отмечается, что правонарушитель выехал на левую обочину. После этого автомобиль взлетел в кювет и опрокинулся.

Кто пострадал

"Пассажирам повезло меньше: 13-летнего мальчика без сознания госпитализировали в реанимационное отделение. В травматологию попал ребенок восьми лет и две женщины 1990 и 2000 годов рождения", — добавили в полиции.

У ДТП на Тернопільщині потрапили дві родини з дітьми
Место ДТП. Фото: ГУ Нацполиции в Тернопольской области

Пока водителя задержали, продолжается следствие.

Ранее Киевская областная прокуратура сообщила о подозрении жителю Киевской области по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, в результате чего погиб двухлетний ребенок. ДТП произошло в селе Нижиловичи Бучанского района.

Напомним, в Одесской области 11 июля на автодороге между селами Кубей и Городное произошла трагическая авария. По предварительным данным полиции, 22-летний молодой человек из Новых Троян, управляя автомобилем BMW в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и потерял контроль над автомобилем.

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