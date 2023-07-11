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Смертельна ДТП на Одещині: водій загинув, пасажири госпіталізовані

11 липня 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Смертельна ДТП на Одещині: водій загинув, пасажири госпіталізовані
Розтрощене авто. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вранці 11 липня на автодорозі між селами Кубей та Городнє сталася трагічна аварія. За попередніми даними поліції, 22-річний молодий чоловік з Нових Троян, керуючи автомобілем BMW у стані алкогольного сп'яніння, перевищив швидкість та втратив контроль над авто. 

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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В результаті, водій виїхав за межі дороги та зіткнувся з деревом. Кермувальник загинув на місці, а двох його 18-річних пасажирів, які також знаходилися в автомобілі, госпіталізували у тяжкому стані до Болградської центральної районної лікарні.

Слідчі дії на місці ДТП. Фото: ГУНП в Одеській області

На місці події працює слідчо-оперативна група місцевої поліції, яка займається збором доказів та встановленням всіх обставин аварії. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження згідно зі статтею 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, керуючою транспортним засобом у стані сп'яніння, що призвело до смерті потерпілого).

ДТП на Одещині

Нагадаємо, молодий чоловік, який перебував у нетверезому стані, перевозив двох молодих дівчат віком 18 і 17 років, а також двох 4-річних близнючок на своєму легковому автомобілі. Він їхав занадто швидко і не впорався з керуванням. В результаті чого з'їхав з дороги, а транспортний засіб перекинувся.

Крім того, ми писали, що 38-річного водія трактора, який ненавмисно зачепив 14-річну дівчинку ковшем, помістили до слідчого ізолятора. Чоловіку загрожує  позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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