Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ДТП arrow Смертельное ДТП в Одесской области: водитель погиб, пассажиры госпитализированы arrow

Смертельное ДТП в Одесской области: водитель погиб, пассажиры госпитализированы

11 июля 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Смертельное ДТП в Одесской области: водитель погиб, пассажиры госпитализированы
Разбитое авто. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Утром 11 июля на автодороге между селами Кубей и Городне произошла трагическая авария. По предварительным данным полиции, 22-летний молодой человек из Новых Троян, управляя автомобилем BMW в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и потерял контроль над автомобилем.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

В результате водитель выехал за пределы дороги и столкнулся с деревом. Водитель погиб на месте, а двух его 18-летних пассажиров, также находившихся в автомобиле, госпитализировали в тяжелом состоянии в Болградскую центральную районную больницу.

Следственные действия на месте ДТП. Фото: ГУНП в Одесской области

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа местной полиции, которая занимается сбором улик и установлением всех обстоятельств аварии. По факту ДТП открыто уголовное производство согласно статье 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего).

ДТП в Одесской области

Напомним, находившийся в нетрезвом состоянии молодой человек перевозил двух молодых девушек в возрасте 18 и 17 лет, а также двух 4-летних близнецов на своем легковом автомобиле. Он ехал слишком быстро и не справился с управлением. В результате чего съехал с дороги, а транспортное средство перевернулось.

Кроме того, мы писали, что 38-летнего водителя трактора, который нечаянно задел 14-летнюю девочку ковшом, поместили в следственный изолятор. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

Новость с фото

16:10 Что известно о новой женщине Александра Пономарева: неужели это Мария Яремчук?

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Новость с видео

07:15 Чтобы росли большие сочные гроздья: как обрезать виноград летом

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз