Смертельное ДТП в Одесской области: водитель погиб, пассажиры госпитализированы

Разбитое авто. Фото: ГУНП в Одесской области

Утром 11 июля на автодороге между селами Кубей и Городне произошла трагическая авария. По предварительным данным полиции, 22-летний молодой человек из Новых Троян, управляя автомобилем BMW в состоянии алкогольного опьянения, превысил скорость и потерял контроль над автомобилем.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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В результате водитель выехал за пределы дороги и столкнулся с деревом. Водитель погиб на месте, а двух его 18-летних пассажиров, также находившихся в автомобиле, госпитализировали в тяжелом состоянии в Болградскую центральную районную больницу.

Следственные действия на месте ДТП. Фото: ГУНП в Одесской области

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа местной полиции, которая занимается сбором улик и установлением всех обстоятельств аварии. По факту ДТП открыто уголовное производство согласно статье 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего).

ДТП в Одесской области

Напомним, находившийся в нетрезвом состоянии молодой человек перевозил двух молодых девушек в возрасте 18 и 17 лет, а также двух 4-летних близнецов на своем легковом автомобиле. Он ехал слишком быстро и не справился с управлением. В результате чего съехал с дороги, а транспортное средство перевернулось.

Кроме того, мы писали, что 38-летнего водителя трактора, который нечаянно задел 14-летнюю девочку ковшом, поместили в следственный изолятор. Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.