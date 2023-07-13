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Автівка влетіла під поїзд: на Чернігівщині через ДТП загинула вся родина

13 липня 2023 16:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Автівка влетіла під поїзд: на Чернігівщині через ДТП загинула вся родина
Місце ДТП. Фото: Поліція Чернігівської області
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Чернігівщині сталася ДТП, внаслідок якої загинула вся родина. Спочатку вижила трирічна дитина, її шпиталізували до лікарні, проте її не вдалося врятувати. 

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА.

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Як це сталося

У поліції кажуть, що біля селища Куликівка на залізничному переїзді зіткнулися електропоїзд та легковий автомобіль. Водій легковика проігнорував сигнали про те, що рух заборонений, та поїхав.

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Місце ДТП. Фото: Поліція Чернігівської області

Через зіткнення загинули 32-річний водій, його 29-річна дружина, восьмирічна дівчинка загинула одразу. Трирічну дитину шпиталізували до обласної дитячої лікарні, проте вона померла від отриманих травм.

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Місце ДТП. Фото: Поліція Чернігівської області

Порятунок дівчинки

"Другу дитину, яка зазнала травм, співробітники ГРПП помістили до службового авто та помчали назустріч "швидкій" допомозі, а потім супроводили карету медиків до лікарні. На жаль, 3-річна дівчинка померла в лікарні", — йдеться у повідомленні.

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Понівечена автівка. Фото: Поліція Чернігівської області

Нагадаємо, на Тернопільщині у Чортківському районі сталася ДТП, яку скоїв п'яний водій. Внаслідок цього є постраждалі, серед них двоє дітей.

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