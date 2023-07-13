Автівка влетіла під поїзд: на Чернігівщині через ДТП загинула вся родина
На Чернігівщині сталася ДТП, внаслідок якої загинула вся родина. Спочатку вижила трирічна дитина, її шпиталізували до лікарні, проте її не вдалося врятувати.
Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА.
Як це сталося
У поліції кажуть, що біля селища Куликівка на залізничному переїзді зіткнулися електропоїзд та легковий автомобіль. Водій легковика проігнорував сигнали про те, що рух заборонений, та поїхав.
Через зіткнення загинули 32-річний водій, його 29-річна дружина, восьмирічна дівчинка загинула одразу. Трирічну дитину шпиталізували до обласної дитячої лікарні, проте вона померла від отриманих травм.
Порятунок дівчинки
"Другу дитину, яка зазнала травм, співробітники ГРПП помістили до службового авто та помчали назустріч "швидкій" допомозі, а потім супроводили карету медиків до лікарні. На жаль, 3-річна дівчинка померла в лікарні", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Тернопільщині у Чортківському районі сталася ДТП, яку скоїв п'яний водій. Внаслідок цього є постраждалі, серед них двоє дітей.