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Адвокат жены погибшего нацгвардейца вернул деньги Тандыра его защитнику

18 августа 2023 18:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Адвокат жены погибшего нацгвардейца вернул деньги Тандыра его защитнику
Адвокат Анны Бондаренко возвращает 18 тысяч защитнику Тандыра. Фото: скриншот с видео "Бабель"
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Адвокат жены нацгвардейца Вадима Бондаренко, которого на блокпосте насмерть сбил судья Алексей Тандыр, отдал деньги его защитнику. Эти средства поступили Анне Бондаренко на карточку от семьи судьи.

Об этом сообщает издание "Бабель".

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В свою очередь адвокат подозреваемого Олег Юрченко отказался брать эти деньги.

Дело скандального судьи

Председателя Макаровского райсуда Алексея Тандыра, повлекшего смертельное ДТП на столичном блокпосту, оставили под стражей. В СИЗО задержанный пробудет по меньшей мере до 9 сентября текущего года.

Деньги за смерть мужа

Еще во время судебного заседания судья Алексей Тандыр заявил, что хочет помочь семье Бондаренко деньгами. Вроде бы жена чиновника анонимно перевела на счет Анны Бондаренко определенную сумму денег.

В то же время супруга погибшего нацгвардейца заявила, что на ее банковскую карточку поступило четыре анонимных перевода 30 мая и 1 июня. Общая сумма — 18 тысяч гривен.

Узнав, что они могут быть от семьи Тандыра, Анна решила вернуть их адвокатам судьи.

"Мне нужно только одно — чтобы Тандыр сел. Он убил Вадима, разрушил нашу жизнь", — сказала Анна.

Напомним, ранее стало известно, что Алексей Тандыр пытался сфальсифицировать экспертизу. Следовательно, вместо мочи он сдал на анализ воду и слюну.

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