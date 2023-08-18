Адвокат дружини загиблого нацгвардійця повернув гроші Тандира його захиснику

Адвокат Анни Бондаренко повертає 18 тисяч захиснику Тандира. Фото: скриншот з відео "Бабель"

Адвокат дружини нацгвардійця Вадима Бондаренка, якого на блокпості на смерть збив суддя Олексій Тандир, віддав гроші його захиснику. Ці кошти надійшли Анні Бондаренко на картку від родини судді.

Про це повідомляє видання "Бабель".

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Своєю чергою адвокат підозрюваного Олег Юрченко відмовився брати ці гроші.

Справа скандального судді

Голову Макарівського райсуду Олексія Тандира, який спричинив смертельне ДТП на столичному блокпосту, залишили під вартою. У СІЗО затриманий пробуде щонайменше до 9 вересня поточного року.

Гроші за смерть чоловіка

Ще під час судового засідання суддя Олексій Тандир заявив, що хоче допомогти родині Бондаренків грошима. Начебто дружина посадовця анонімно переказала на рахунок Анни Бондаренко певну суму грошей.

У той же час дружина загиблого нацгвардійця заявила, що на її банківську картку надійшло чотири анонімні перекази 30 травня та 1 червня. Загальна сума ― 18 тисяч гривень.

Дізнавшись, що вони можуть бути від родини Тандира, Анна вирішила повернути їх адвокатам судді.

"Мені потрібно тільки одне — щоб Тандир сів. Він убив Вадима, зруйнував наше життя", — сказала Анна.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Олексій Тандир намагався сфальсифікувати експертизу. Відтак, замість сечі він здав на аналіз воду й слину.