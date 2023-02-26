ГСЧС зафиксировали схождение лавины в Карпатах
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев о снеголавинной опасности. Сегодня спасателями было зафиксировано схождение небольшой лавины в Карпатах.
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.
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Что известно
Так, горными спасателями Явирницкого поисково-спасательного отделения было зафиксировано схождение лавины на северном склоне горы Пип Иван Черногорский в направлении Шешорской горной долины.
"Отмечаем, что сейчас действует штормовое предупреждение, а именно: в связи с метелью и снегопадами, 26-27 февраля в высокогорье Ивано-Франковской области содержится значительная снеголавинная опасность (третий уровень)", — говорится в сообщении.
Людей призывают не выходить в высокогорье, чтобы не рисковать жизнью.
Напомним, ранее мы писали, что Калифорнию накрыла мощная снежная буря, в результате чего более 120 тысяч человек остались без электроэнергии.
В свою очередь, региональное метеорологическое бюро назвало этот шторм "историческим событием" по количеству снега.
Также, на днях Японию всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 6,1 балла. Подземные толчки ощущались на севере Японии.