ГСЧС зафиксировали схождение лавины в Карпатах

Это произошло в Ивано-Франковской области

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев о снеголавинной опасности. Сегодня спасателями было зафиксировано схождение небольшой лавины в Карпатах.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

Что известно

Так, горными спасателями Явирницкого поисково-спасательного отделения было зафиксировано схождение лавины на северном склоне горы Пип Иван Черногорский в направлении Шешорской горной долины.

"Отмечаем, что сейчас действует штормовое предупреждение, а именно: в связи с метелью и снегопадами, 26-27 февраля в высокогорье Ивано-Франковской области содержится значительная снеголавинная опасность (третий уровень)", — говорится в сообщении.

Людей призывают не выходить в высокогорье, чтобы не рисковать жизнью.

Напомним, ранее мы писали, что Калифорнию накрыла мощная снежная буря, в результате чего более 120 тысяч человек остались без электроэнергии.

В свою очередь, региональное метеорологическое бюро назвало этот шторм "историческим событием" по количеству снега.

Также, на днях Японию всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 6,1 балла. Подземные толчки ощущались на севере Японии.