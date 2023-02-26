Каліфорнію накрила снігова буря — понад 120 тисяч людей залишилися без електроенергії

Наслідки негоди у США

Під кінець зими Каліфорнію накрив один з найпотужніших штормів. Понад 120 тисяч людей залишилися без електроенергії через сніг та сильні пориви вітру.

Про це інформує BBC.

Що відомо

Сильні снігопади та дощі накрили Каліфорнію та інші західні штати США. Внаслідок негоди понад 120 тисяч людей залишилися без електроенергії.

Відомо, що внаслідок шторму вже загинули двоє людей. Серед загиблих — рятувальник та пішохід.

Відтак, стихія призвела до закриття великих автострад та перебоїв у повітряному сполученні. За даними сайту FlightAware.com, у п'ятницю в США було скасовано понад 300 рейсів, понад п'ять тисяч — затримано.

Своєю чергою, регіональне метеорологічне бюро назвало цей шторм "історичною подією" за кількістю снігу. Загальна кількість опадів за кілька днів станом на 25 лютого включала приголомшливі 205 сантиметрів снігу на курорті Маунтін Хай у горах Сан-Габріель на північний схід від Лос-Анджелеса та до 160 сантиметрів далі на схід у Сніговій долині в Сан-Бернардіно.

Нагадаємо, раніше ми писали, що північ Японії сколихнув потужний землетрус магнітудою 6,1 бала.