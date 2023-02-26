Калифорнию накрыла снежная буря — более 120 тысяч человек остались без электроэнергии

Такого не было больше 30 лет: Калифорнию накрыла снежная буря
Под конец зимы Калифорнию накрыл один из самых мощных штормов. Более 120 тысяч человек остались без электроэнергии из-за снега и сильных порывов ветра.
Об этом информирует BBC.
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Что известно
Обильные снегопады и дожди накрыли Калифорнию и другие западные штаты США. В результате непогоды более 120 тысяч человек остались без электроэнергии.
Известно, что в результате шторма уже погибли два человека. Среди погибших — спасатель и пешеход.
Следовательно, стихия привела к закрытию больших автострад и перебоев в воздушном сообщении. По данным сайта FlightAware.com, в пятницу в США было отменено более 300 рейсов, более пяти тысяч — задержано.
В свою очередь, региональное метеорологическое бюро назвало этот шторм "историческим событием" по количеству снега. Общее количество осадков за несколько дней по состоянию на 25 февраля составляет 205 сантиметров снега на курорте Маунтин Хай в горах Сан-Габриэль к северо-востоку от Лос-Анджелеса и до 160 сантиметров дальше к востоку в Снежной долине в Сан-Бернардино.
Напомним, ранее мы писали, что север Японии всколыхнуло мощное землетрясение магнитудой 6,1 балла.