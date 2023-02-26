ДСНС зафіксували сходження лавини у Карпатах

Це сталося в Івано-Франківській області

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає українців про сніголавинну небезпеку. Сьогодні рятувальниками було зафіксовано сходження невеликої лавини у Карпатах.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

Що відомо

Так, гірськими рятувальниками Явірницького пошуково-рятувального відділення було зафіксовано сходження лавини на північному схилі гори Піп Іван Чорногірський в напрямку полонини Шешорська.

"Наголошуємо, що наразі діє штормове попередження, а саме: у зв’язку iз хуртовиною та снігопадами, 26-27 лютого у високогір’ї Івано-Франківської області утримується значна сніголавинна небезпека (третій рівень)", — йдеться у повідомленні.

Людей закликають не виходити у високогір’я, аби не ризикувати життям.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Каліфорнію накрила потужна снігова буря, внаслідок чого понад 120 тисяч людей залишилися без електроенергії.

Своєю чергою, регіональне метеорологічне бюро назвало цей шторм "історичною подією" за кількістю снігу.

Також, днями Японію сколихнув потужний землетрус магнітудою 6,1 бала. Підземні поштовхи відчувалися на півночі Японії.