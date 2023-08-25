Помогал умереть: в Британии задержали продавца яда, который убил 88 человек

Продавец яда Кеннет Лоу. Фото: Полиция провинции Пил

В Великобритании задержали продавца яда, подозреваемого в помощи людям покончить с собой. Из-за ядовитого вещества погибли по меньшей мере 88 человек.

Об этом сообщает BBC.

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Продавец яда

Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) не смогло подтвердить, что химическое вещество было непосредственной причиной 88 смертей, но начало уголовное расследование.

Британская полиция посещает сотни адресов, чтобы отследить покупателей по всей стране.

Продавца яда Кеннета Лоу арестовали в Торонто в мае по обвинению в пособничестве к самоубийству.

Сообщается, что 57-летний подозреваемый руководил рядом веб-сайтов, продававших оборудование для самоубийства.

Канадские власти считают, что Лоу отправил 1200 пакетов клиентам более чем в 40 стран. Пока неизвестно, сколько из них содержали ядовитое вещество.

Региональная полиция провинции Пил заявила, что начала расследовать это дело в апреле после внезапной смерти взрослого человека в районе Торонто.

Связь продавца со смертями людей

Впервые о возможной связи между Лоу и смертями в Великобритании стало известно из тайного расследования, проведенного газетой The Times. После его ареста полиция по всей Британии проверяет людей, заказывавших это вещество.

NCA, которое координировало эти проверки, заявило, что за два года в Великобритании было обнаружено 232 человека, покупавших яд в Лоу. По данным агентства, 88 из них позже умерли.

"После консультаций с Королевской прокурорской службой NCA приняло решение провести расследование возможных уголовных преступлений, совершенных в Великобритании. В настоящее время эта операция продолжается", — сказал заместитель директора NCA Крейг Тернер.

Один из покупателей яда

Издание показало одного из парней, который покончил с собой в октябре 2021 года. Том Парфетт из Мейденхеда, которому было 22 года, купил яд у подозреваемого.

Том Парфетт. Фото: BBC

Его отец Дэвид Парфетт в ярости из-за ошибок полиции.

"Важно, чтобы семьи понимали, что произошло, и почему полиция во всем мире допустила такое количество смертей, несмотря на четкие предупредительные знаки", — сказал он.

Мужчина опасается, что существуют другие поставщики и нерегулируемые веб-сайты, пропагандирующие самоубийство.

"Что можно сделать немедленно, чтобы закрыть интернет-сайты, охотящиеся на незащищенных молодых людей, и привлечь к ответственности людей, получающих удовольствие, помогая другим лишать себя жизни?" — спросил он.

Напомним, в Дарницком районе столицы, на Позняках, вечером 16 августа произошла трагедия — две девушки погибли в результате падения с 15-го этажа. Правоохранители квалифицировали произошедшее как самоубийство.