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Допомагав померти: у Британії затримали продавця отрути, яка вбила 88 людей

25 серпня 2023 15:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Допомагав померти: у Британії затримали продавця отрути, яка вбила 88 людей
Продавець отрути Кеннет Лоу. Фото: Поліція провінції Піл
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Великій Британії затримали продавця отрути, якого підозрюють у допомозі людям покінчити з собою. Через отруйну речовину загинули щонайменше 88 людей.

Про це повідомляє BBC.

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Продавець отрути

Національне агентство боротьби зі злочинністю (NCA) не змогло підтвердити, що хімічна речовина була безпосередньою причиною 88 смертей, але розпочало кримінальне розслідування.

Британська поліція відвідує сотні адрес, щоб відстежити покупців по всій країні.

Продавця отрути Кеннета Лоу заарештували в Торонто в травні за звинуваченням у пособництві до самогубства.

Повідомляється, що 57-річний підозрюваний керував низкою вебсайтів, які продавали обладнання для самогубства.

Канадська влада вважає, що Лоу відправив 1200 пакунків клієнтам у понад 40 країн. Наразі невідомо, скільки з них містили отруйну речовину.

Регіональна поліція провінції Піл заявила, що почала розслідувати цю справу в квітні після раптової смерті дорослої людини в районі Торонто.

Зв'язок продавця зі смертями людей

Вперше про ймовірний зв'язок між Лоу і смертями у Великій Британії стало відомо з таємного розслідування, проведеного газетою The Times. Після його арешту поліція по всій Британії перевіряє людей, які замовляли цю речовину.  

NCA, яке координувало ці перевірки, заявило, що за два роки у Великій Британії було виявлено 232 особи, які купували отруту в Лоу. За даними агентства, 88 з них пізніше померли. 

"Після консультацій з Королівською прокурорською службою NCA прийняло рішення провести розслідування можливих кримінальних злочинів, скоєних у Великій Британії. Наразі ця операція триває", — сказав заступник директора NCA Крейг Тернер.

Один з покупців отрути

Видання показало одного з хлопців, який покінчив із собою в жовтні 2021 року. Том Парфетт з Мейденхеда, якому було 22 роки, купив отруту в підозрюваного.

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Том Парфетт. Фото: BBC

Його батько Девід Парфетт розлючений через помилки поліції.

"Важливо, щоб сім'ї розуміли, що сталося, і чому поліція в усьому світі допустила таку кількість смертей, попри чіткі попереджувальні знаки", — сказав він.

Чоловік побоюється, що існують також інші постачальники та нерегульовані вебсайти, які пропагують самогубство.

"Що можна зробити негайно, щоб закрити інтернет-сайти, які полюють на незахищених молодих людей, і притягнути до відповідальності людей, які отримують задоволення, допомагаючи іншим позбавляти себе життя?" — запитав він.

Нагадаємо, у Дарницькому районі столиці, на Позняках, ввечері 16 серпня сталася трагедія — двоє дівчат загинули внаслідок падіння з 15-го поверху. Правоохоронці кваліфікували подію як самогубство. 

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