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Дырявая ПВО рф: в сети показали видео, как дрон пролетел по аэродрому в Беларуси и сел на самолет А-50

2 марта 2023 17:02
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Взрывы в Беларуси: партизаны показали видео, как следили за российским самолетом
Самолет А-50 подвергся дроновой атаке 26 февраля
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Белорусские партизаны в течение двух недель вели авиаразведку с помощью беспилотников гражданского на аэродроме "Мачулищи". Именно там стоял российский разведывательный самолет А-50, недавно подвергшийся атаке.

Об этом сообщает белорусская оппозиционная группа Bypol.

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Подробности

Во время одной из таких операций по разведке беспилотник залетал на территорию охраняемого аэродрома, пролетал вблизи российского военного самолета ДРЛО А-50У, а также садился на его радиолокационную станцию.

При этом Bypol удивляется, что на такие действия никак не отреагировали ПВО и средства антидроновой борьбы, на разработку и производство которых было потрачено десятки миллионов рублей из бюджета. В группе посмеялись над "дырявой ПВО" в районе аэродрома.

"А докладывалась ли информация об этих инцидентах самоназначенному правителю? Конечно же, нет", — добавляют белорусы.

Напомним, что 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" в десяти километрах от Минска раздались взрывы.

Позже стало известно, что целью атаки стал российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В результате полученных повреждений, по неофициальной информации, самолет якобы был полностью выведен из строя.

Как сообщила мониторинговая группа "Белорусский Гаюн", атака была совершена двумя дронами. По словам главы Bypol Александра Азарова, диверсия была организована белорусскими партизанами, которые уже покинули пределы Беларуси.

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