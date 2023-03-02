Вибухи у Білорусі: партизани показали відео, як стежили за російським літаком

Літак А-50 зазнав дронової атаки 26 лютого

Білоруські партизани упродовж двох тижнів вели авіарозвідку за допомогою безпілотників цивільного на аеродромі "Мачулищі". Саме там стояв російський розвідувальний літак А-50, який нещодавно зазнав атаки.

Про це повідомляє білоруська опозиційна група Bypol.

Подробиці

Під час однієї з таких операцій з розвідки безпілотник залітав на територію аеродрому, що охороняється, пролітав поблизу російського військового літака ДРЛО А-50У, а також сідав на його радіолокаційну станцію.

При цьому Bypol дивується, що на такі дії ніяк не зреагували ППО та засоби антидронової боротьби, на розробку та виробництво яких було витрачено десятки мільйонів рублів із бюджету. У групі покепкували над "дірявою ППО" в районі аеродрому.

"А чи доповідалася інформація про ці інциденти самопризначеному правителю? Звичайно ж, ні", — додають білоруси.

Нагадаємо, що 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі" за десять кілометрів від Мінська пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що метою атаки став російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Внаслідок отриманих пошкоджень, за неофіційною інформацією, літак нібито було повністю виведено з ладу.

Як повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн", атаку була здійснено двома дронами. За словами голови Bypol Олександра Азарова, диверсію було організовано білоруськими партизанами, які вже покинули межі Білорусі.