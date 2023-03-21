ГБР установило новые детали смерти курсанта во Львове
Сотрудники ГБР расследуют уголовное производство по факту гибели курсанта Львовского университета внутренних дел МВД Украины. Дело расследуют как доведение до самоубийства.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
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Что известно
"19 марта тело курсанта обнаружили на территории учебного заведения с огнестрельным ранением в голову. На месте происшествия работали правоохранители. Они возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (убийство (самоубийство)", — говорится в сообщении.
Как сообщили в ГБР, дело передали в бюро, поскольку выяснили, что "что касается самоубийства курсанта могут быть причастны посторонние лица". Уголовное производство будет также расследоваться по ч. 1 ст. 120 УК Украины — доведение до самоубийства.
Напомним, в воскресенье, 19 марта, курсант второго курса института №3 Львовского государственного университета внутренних дел Дмитрий Гульчук застрелился из АКС-74 во время суточного наряда.
В университете ситуацию не комментируют, пока идет расследование, а родные обвиняют руководство в моральном буллинге.