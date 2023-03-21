ГБР установило новые детали смерти курсанта во Львове

В настоящее время продолжаются следственные действия и назначен ряд экспертиз

Сотрудники ГБР расследуют уголовное производство по факту гибели курсанта Львовского университета внутренних дел МВД Украины. Дело расследуют как доведение до самоубийства.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Что известно

"19 марта тело курсанта обнаружили на территории учебного заведения с огнестрельным ранением в голову. На месте происшествия работали правоохранители. Они возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (убийство (самоубийство)", — говорится в сообщении.

Как сообщили в ГБР, дело передали в бюро, поскольку выяснили, что "что касается самоубийства курсанта могут быть причастны посторонние лица". Уголовное производство будет также расследоваться по ч. 1 ст. 120 УК Украины — доведение до самоубийства.

Напомним, в воскресенье, 19 марта, курсант второго курса института №3 Львовского государственного университета внутренних дел Дмитрий Гульчук застрелился из АКС-74 во время суточного наряда.

В университете ситуацию не комментируют, пока идет расследование, а родные обвиняют руководство в моральном буллинге.