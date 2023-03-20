У Львові застрелився курсант університету внутрішніх справ: що відомо

Трагедія сталася 19 березня під час перебування курсанта в наряді

Курсант Львівського державного університету внутрішніх справ застрелився під час добового наряду. На місці події була передсмертна записка.

Про це інформує Telegram-канал Cadet-Info, посилаючись на курсантів вишу.

Що відомо

За даними ЗМІ, хлопець навчався на другому курсі у Львівському державному університеті внутрішніх справ. Перебуваючи на наряді 19 березня він вирішив скоїти самогубство, використавши автомат АКС-74У.

Причиною самогубства курсанти називають погрози декана факультету.

"Гнатюк погрожував, що до кінця випуску (а це ще більше ніж півтора року) курсант буде перебувати у казармі та без звільнень. Слід зазначити, що саме в цей наряд напередодні хлопця поставив саме Гнатюк. Зі слів курсантів університету, загиблий залишив записку, в якій вказав причини свого вчинку та детально розписав ситуацію про керівників та факультет. Проте записка десь зникла", — зазначається у дописі.

Своєю чергою, у Львівському державному університеті внутрішніх справ написали, що наразі усі обставини події з'ясовують правоохоронці в межах розпочатого кримінального провадження.

Крім того, за фактом смерті курсанта другого курсу проводиться службове розслідування.

Нагадаємо, раніше ми писали, що окупанти почали чинити самогубства на фронті через морально-психологічний тиск.