Во Львове застрелился курсант университета внутренних дел: что известно

Трагедия произошла 19 марта во время пребывания курсанта в наряде

Курсант Львовского государственного университета застрелился во время суточного наряда. На месте происшествия была предсмертная записка.

Об этом информирует Telegram-канал Cadet-Info, ссылаясь на курсантов вуза.

Что известно

По данным СМИ, молодой человек учился на втором курсе во Львовском государственном университете внутренних дел. Находясь на наряде 19 марта, он решил совершить самоубийство, использовав автомат АКС-74У.

Причиной самоубийства курсанты называют угрозы декана факультета.

"Гнатюк угрожал, что до конца выпуска (а это еще более полутора лет) курсант будет находиться в казарме и без увольнений. Следует отметить, что именно в этот наряд накануне парня поставил именно Гнатюк. По словам курсантов университета, погибший оставил записку, в которой указал причины своего поступка и подробно расписал ситуацию о руководителях и факультете. Однако записка где-то исчезла", — отмечается в сообщении.

В свою очередь, во Львовском государственном университете внутренних дел написали, что все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители в рамках начатого уголовного производства.

Кроме того, по факту смерти второго курсанта проводится служебное расследование.

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты начали совершать самоубийства на фронте из-за морально-психологического давления.