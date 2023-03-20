Во Львове застрелился курсант университета внутренних дел: что известно
Курсант Львовского государственного университета застрелился во время суточного наряда. На месте происшествия была предсмертная записка.
Об этом информирует Telegram-канал Cadet-Info, ссылаясь на курсантов вуза.
-
В Житомире впервые сделали трансплантацию сердца: результаты сверхсложной операции
-
У путина сотрудниками приказали избавиться от iPhone
-
Крупнейший банк Швейцарии UBS поглотит своего конкурента Credit Suisse — Bloomberg
-
Малиновский разочаровал "Марсель" после продления контракта
-
На США надвигается гигантское пятно водорослей: во Флориде говорят о катастрофе
-
Пророссийский кандидат не прошел во второй тур выборов президента Черногории
-
Китай и россия разрушают мировой порядок, созданный после Второй мировой войны, — Белый дом
-
В Украине перед Пасхой подорожают некоторые продукты: детали
-
Китай в январе стал крупнейшим импортером газа из россии, — таможня КНР
-
СМИ узнали, когда Си Цзиньпин проведет переговоры с Зеленским
Что известно
По данным СМИ, молодой человек учился на втором курсе во Львовском государственном университете внутренних дел. Находясь на наряде 19 марта, он решил совершить самоубийство, использовав автомат АКС-74У.
Причиной самоубийства курсанты называют угрозы декана факультета.
"Гнатюк угрожал, что до конца выпуска (а это еще более полутора лет) курсант будет находиться в казарме и без увольнений. Следует отметить, что именно в этот наряд накануне парня поставил именно Гнатюк. По словам курсантов университета, погибший оставил записку, в которой указал причины своего поступка и подробно расписал ситуацию о руководителях и факультете. Однако записка где-то исчезла", — отмечается в сообщении.
В свою очередь, во Львовском государственном университете внутренних дел написали, что все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители в рамках начатого уголовного производства.
Кроме того, по факту смерти второго курсанта проводится служебное расследование.
Напомним, ранее мы писали, что оккупанты начали совершать самоубийства на фронте из-за морально-психологического давления.