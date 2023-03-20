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Во Львове застрелился курсант университета внутренних дел: что известно

20 марта 2023 09:47
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Трагедия произошла 19 марта во время пребывания курсанта в наряде
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Курсант Львовского государственного университета застрелился во время суточного наряда. На месте происшествия была предсмертная записка.

Об этом информирует Telegram-канал Cadet-Info, ссылаясь на курсантов вуза.

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Что известно

По данным СМИ, молодой человек учился на втором курсе во Львовском государственном университете внутренних дел. Находясь на наряде 19 марта, он решил совершить самоубийство, использовав автомат АКС-74У.

Причиной самоубийства курсанты называют угрозы декана факультета.

"Гнатюк угрожал, что до конца выпуска (а это еще более полутора лет) курсант будет находиться в казарме и без увольнений. Следует отметить, что именно в этот наряд накануне парня поставил именно Гнатюк. По словам курсантов университета, погибший оставил записку, в которой указал причины своего поступка и подробно расписал ситуацию о руководителях и факультете. Однако записка где-то исчезла", — отмечается в сообщении.

В свою очередь, во Львовском государственном университете внутренних дел написали, что все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители в рамках начатого уголовного производства.

Кроме того, по факту смерти второго курсанта проводится служебное расследование.

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты начали совершать самоубийства на фронте из-за морально-психологического давления.

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