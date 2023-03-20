У ДБР розповіли про причини смерті чотирьох військовослужбовців на Чернігівщині

Речниця Державного бюро розслідувань Ольга Чиканова

В одній із військових частин Чернігівщини під час штатних стрільб здетонував снаряд. Це стало причиною загибелі чотирьох військовослужбовців.

Про це розповіли у Державному бюро розслідувань.

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Працівники ДБР попередньо встановили, що 18 березня під час штатних стрільб у військовій частині на Чернігівщині здетонував снаряд. Внаслідок вибуху загинуло чотири солдати.

Одразу ж після трагедії правоохоронці прибули на місце події та вилучили необхідні речові докази. Тіла чотирьох військовослужбовців направлено до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення відповідних досліджень.

Наразі зареєстровано кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю (ст. 414 КК України).

Нагадаємо, 18 березня у навчальному центрі "Десна" імені князя Ярослава Мудрого, що на Чернігівщині, трапилась надзвичайна подія, внаслідок якої загинуло четверо військових.

Зазначимо, що 169-й навчальний центр "Десна" імені князя Ярослава Мудрого — військова частина Збройних сил України, що спеціалізується на підготовці особового складу для різних родів Сухопутних військ України.