В ДБР рассказали о причинах смерти четырех военнослужащих в Черниговской области
В одной из воинских частей Черниговщины во время штатных стрельб сдетонировал снаряд. Это послужило причиной гибели четырех военнослужащих.
Об этом рассказали в Государственном бюро расследований.
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Работники ГБР предварительно установили, что 18 марта во время штатных стрельб в воинской части в Черниговской области сдетонировал снаряд. В результате взрыва погибли четыре солдата.
Сразу после трагедии правоохранители прибыли на место происшествия и изъяли необходимые вещественные доказательства. Тела четырех военнослужащих направлены в Черниговское областное бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения соответствующих исследований.
В настоящее время зарегистрировано уголовное производство по факту нарушения правил обращения с оружием (ст. 414 УК Украины).
Напомним, 18 марта в учебном центре "Десна" имени князя Ярослава Мудрого, что на Черниговщине, произошло чрезвычайное событие, в результате которого погибли четверо военных.
Отметим, что 169-й учебный центр "Десна" имени князя Ярослава Мудрого — военная часть Вооруженных сил Украины, которая специализируется на подготовке личного состава для разных родов Сухопутных войск Украины.