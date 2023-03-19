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На Чернігівщині внаслідок надзвичайної події загинули четверо військових

19 березня 2023 22:17
b104d1a1-7cea-440b-eb19-d8dc997d7e00 - Вікторія Полісан
Внаслідок надзвичайної події загинули четверо військових
b104d1a1-7cea-440b-eb19-d8dc997d7e00 - Вікторія Полісан

У навчальному центрі "Десна" імені князя Ярослава Мудрого, що на Чернігівщині, трапилась надзвичайна подія, внаслідок якої загинуло четверо військових. Всі обставини наразі не відомі. 

Про це повідомляють на сторінці навчального центру у Facebook.

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Надзвичайна подія на Чернігівщині

Зазначається, що подія трапилась вчора, 18 березня. Як наслідок, загинули четверо військовослужбовців. 

"Причини та обставини з'ясовуються. Проводиться службове розслідування органами ДБР. Від імені командування та особового складу висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким наших загиблих побратимів", — йдеться в повідомленні.

Обставини події наразі невідомі.

Відомо, що 169-й навчальний центр "Десна" імені князя Ярослава Мудрого — військова частина Збройних сил України, що спеціалізується на підготовці особового складу для різних родів Сухопутних військ України. Підпорядковується безпосередньо командуванню Сухопутних військ. Розташований в смт Десна Чернігівської області.

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