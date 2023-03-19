На Чернігівщині внаслідок надзвичайної події загинули четверо військових
У навчальному центрі "Десна" імені князя Ярослава Мудрого, що на Чернігівщині, трапилась надзвичайна подія, внаслідок якої загинуло четверо військових. Всі обставини наразі не відомі.
Про це повідомляють на сторінці навчального центру у Facebook.
-
Кривцов отримав найвищу оцінку в грі за команду Бекхема
-
Польща спростовує слова свого посла про те, що готова вступити у війну з рф: деталі
-
Коли у Києві добудують хвилястий міст: названо терміни
-
Окупанти на фронті закінчують життя самогубством: аудіоперехоплення
-
Зеленський назвав ордер на арешт путіна поворотним моментом
-
Польські прикордонники затримали нелегальних мігрантів: серед них є українці
-
Сербія хоче налагодити відносини з Косово, однак є умова
-
Окупанти обстріляли з артилерії Дніпропетровську область
-
Невідомі застрелили південноафриканського слідчого з питань корупції та його сина: деталі
-
30 суден заблоковано у портах Миколаївської області
Надзвичайна подія на Чернігівщині
Зазначається, що подія трапилась вчора, 18 березня. Як наслідок, загинули четверо військовослужбовців.
"Причини та обставини з'ясовуються. Проводиться службове розслідування органами ДБР. Від імені командування та особового складу висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким наших загиблих побратимів", — йдеться в повідомленні.
Обставини події наразі невідомі.
Відомо, що 169-й навчальний центр "Десна" імені князя Ярослава Мудрого — військова частина Збройних сил України, що спеціалізується на підготовці особового складу для різних родів Сухопутних військ України. Підпорядковується безпосередньо командуванню Сухопутних військ. Розташований в смт Десна Чернігівської області.