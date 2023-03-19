На Черниговщине в результате чрезвычайного происшествия погибли четверо военных
В учебном центре "Десна" имени князя Ярослава Мудрого, что на Черниговщине, произошло чрезвычайное событие, в результате которого погибли четверо военных. Все обстоятельства пока не известны.
Об этом сообщают на странице обучающего центра в Facebook.
-
Кривцов получил самую высокую оценку в игре за команду Бекхэма
-
Польша опровергает слова своего посла о том, что готова вступить в войну с рф: детали
-
Когда в Киеве достроят волнистый мост: названы сроки
-
Оккупанты на фронте заканчивают жизнь самоубийством: аудиоперехват
-
Зеленский назвал ордер на арест путина поворотным моментом
-
Польские пограничники задержали нелегальных мигрантов: среди них есть украинцы
-
Сербия хочет наладить отношения с Косово, однако есть условие
-
Оккупанты обстреляли из артиллерии Днепропетровскую область
-
Неизвестные застрелили южноафриканского следователя по коррупции и его сына: детали
-
30 судов заблокированы в портах Николаевской области
ЧП на Черниговщине
Отмечается, что событие произошло вчера, 18 марта. В результате погибли четверо военнослужащих.
"Причины и обстоятельства выясняются. Проводится служебное расследование органами ДБР. От имени командования и личного состава выражаем искренние соболезнования родным и близким наших погибших собратьев", — говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия неизвестны.
Известно, что 169-й учебный центр "Десна" имени князя Ярослава Мудрого — военная часть Вооруженных сил Украины, специализирующаяся на подготовке личного состава для разных родов Сухопутных войск Украины. Подчиняется непосредственно командованию Сухопутных войск. Расположен в пгт Десна Черниговской области.