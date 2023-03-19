На Черниговщине в результате чрезвычайного происшествия погибли четверо военных

В результате чрезвычайного происшествия погибли четверо военных

В учебном центре "Десна" имени князя Ярослава Мудрого, что на Черниговщине, произошло чрезвычайное событие, в результате которого погибли четверо военных. Все обстоятельства пока не известны.

Об этом сообщают на странице обучающего центра в Facebook.

ЧП на Черниговщине

Отмечается, что событие произошло вчера, 18 марта. В результате погибли четверо военнослужащих.

"Причины и обстоятельства выясняются. Проводится служебное расследование органами ДБР. От имени командования и личного состава выражаем искренние соболезнования родным и близким наших погибших собратьев", — говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия неизвестны.

Известно, что 169-й учебный центр "Десна" имени князя Ярослава Мудрого — военная часть Вооруженных сил Украины, специализирующаяся на подготовке личного состава для разных родов Сухопутных войск Украины. Подчиняется непосредственно командованию Сухопутных войск. Расположен в пгт Десна Черниговской области.