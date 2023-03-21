ДБР встановило нові деталі смерті курсанта у Львові

Наразі тривають слідчі дії та призначено низку експертиз

Працівники ДБР розслідують кримінальне провадження за фактом загибелі курсанта Львівського університету внутрішніх справ МВС України. Справу розслідують як доведення до самогубства.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"19 березня тіло курсанта виявили на території навчального закладу із вогнепальним пораненням в голову. На місці події працювали правоохоронці. Вони порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (убивство (самогубство)", — йдеться у повідомленні.

Як повідомили у ДБР, справу передали у бюро, оскільки з’ясували, що "що до самогубства курсанта можуть бути причетні сторонні особи". Кримінальне провадження буде також розслідуватись за ч. 1 ст. 120 КК України — доведення до самогубства.

Нагадаємо, у неділю, 19 березня, курсант другого курсу інституту №3 Львівського державного університету внутрішніх справ Дмитро Гульчук застрелився з АКС-74У під час добового наряду.

В університеті ситуацію не коментують, поки триває розслідування, а рідні звинувачують керівництво в моральному булінгу.