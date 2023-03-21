ДБР встановило нові деталі смерті курсанта у Львові
Працівники ДБР розслідують кримінальне провадження за фактом загибелі курсанта Львівського університету внутрішніх справ МВС України. Справу розслідують як доведення до самогубства.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
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"19 березня тіло курсанта виявили на території навчального закладу із вогнепальним пораненням в голову. На місці події працювали правоохоронці. Вони порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (убивство (самогубство)", — йдеться у повідомленні.
Як повідомили у ДБР, справу передали у бюро, оскільки з’ясували, що "що до самогубства курсанта можуть бути причетні сторонні особи". Кримінальне провадження буде також розслідуватись за ч. 1 ст. 120 КК України — доведення до самогубства.
Нагадаємо, у неділю, 19 березня, курсант другого курсу інституту №3 Львівського державного університету внутрішніх справ Дмитро Гульчук застрелився з АКС-74У під час добового наряду.
В університеті ситуацію не коментують, поки триває розслідування, а рідні звинувачують керівництво в моральному булінгу.