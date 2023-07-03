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ДБР разоблачило руководителя военкомата Донбасса, который присвоил 5 млн грн. для военных

3 июля 2023 15:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ДБР разоблачило руководителя военкомата Донбасса, который присвоил 5 млн грн. для военных
Сотрудники ДБР. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Донецкой области и четырем его подчиненным, наладившим схему фиктивных "боевых" доплат для военных, не участвовавших в боевых действиях. Схема действовала в течение 7 месяцев, а мошенники завладели почти 5 млн. грн.

Об этом сообщает прес-служба ГБР.

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Правоохранители выяснили, что руководитель военкомата и его коллеги включили в списки для выплат девять военнослужащих находившиеся за пределами Донецкой области части. Они фактически не принимали непосредственного участия в боевых действиях, но получали все предусмотренные законодательством выплаты.

"В период с марта по сентябрь 2022 года этим военнослужащим ежемесячно безосновательно перечисляли на карточный счет по 100 тысяч гривен каждому", — говорится в сообщении.

Обыски у нарушителя

Во время обысков у подозреваемых правоохранители изъяли документацию, на основании которой производились незаконные начисления и выплаты "боевых" доплат.

В настоящее время принимается решение об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Задержание нарушителя. Фото: ДБР

Какое наказание ждет мошенников

Командир воинской части подозревается в растрате и завладении чужим имуществом, совершенным организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Четверо его подчиненных, привлеченных в схеме, — в растрате и завладении чужим имуществом, совершенных организованной группой путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины)

Санкция статей предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали, что работники Государственного бюро расследований при содействии сотрудников Хмельницкой таможни ГТС Украины изъяли два российских грузовика с товаром общей стоимостью 26 млн 102 тыс. грн. Эти российские запчасти направят на нужды ВСУ.

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