Воїни ЗСУ на фронті. Фото: google.com

Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння співробітників Хмельницької митниці ДМС України вилучили дві російські вантажівки із товаром загальною вартістю 26 млн 102 тис. грн. Ці російські запчастини направлять на потреби ЗСУ.

Про це повідомляє ДБР.

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За даними слідства, запчастини для автомобілів російська фірма придбала в Румунії ще до повномасштабного вторгнення. Деталі мали бути доставлені російським перевізником до РФ транзитом через Україну.

ДБР вилучило запчастини РФ на понад 26 млн грн і відправить їх на фронт. Фото: ДБР

ДБР вилучило запчастини РФ на понад 26 млн грн і відправить їх на фронт. Фото: ДБР

"Загалом до РФ прямувало більш ніж 800 коробів та ящиків різних розмірів із сотнею найменувань товарів. Серед запчастин були датчики та кріплення, свічки запалювання двигуна, педалі, руків'я, дзеркала, генератори, відеокамери тощо", — кажуть слідчі ДБР.

Після початку повномасштабного вторгнення їхнє транспортування було зупинене. Після ретельної роботи автозапчастини вилучили та передали Хмельницькій обласній військовій адміністрації.

ДБР вилучило запчастини РФ на понад 26 млн грн і відправить їх на фронт. Фото: ДБР

ДБР вилучило запчастини РФ на понад 26 млн грн і відправить їх на фронт. Фото: ДБР

"У подальшому їх направлять на потреби Збройних сил України. Майно ворога буде працювати на перемогу України!" — зазначили в ДБР.

Нагадаємо, раніше ми писали, що працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо офіцера одного з Харківських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та колишнього тероборонівця. За гроші вони допомагали військовозобов’язаним уникнути мобілізації. Обвинувальний акт направлено до суду.